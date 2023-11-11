شاهد آخر التطورات على الجبهة الجنوبية للبنان والشمالية لفلسطين

العالم – خاص بالعالم

وجديد التطورات على الجبهة الجنوبية للبنان والشمالية لفلسطين اشتباكات مسلحة خاضها رجال المقاومة مع قوات الاحتلال في محيط مستوطنة 'المطلة' ومحيط موقع 'الرادار' العسكري في مرتفعات ‎مزارع شبعا اللبنانية المحتلة..



المقاومة الإسلامية استهدفت ‏تجمعات لقوات الاحتلال في وادي شوميرا وتل شعر وباديد أي قرية طربيخا اللبنانية المحتلة ‏وجوارها بالأسلحة المناسبة وحقّقت فيها إصابات مباشرة.‏ و استهدفت موقع ‏الجرداح بالقذائف المدفعية محققة فيه أيضا إصابات مباشرة



وفيما توالت الأنباء من إعلام الاحتلال عن إطلاق صواريخ كورنيت وصواريخ موجهة ومضادة للدروع وقذائف الهاون من لبنان تجاه مواقع عدة لجيش الاحتلال 'الإسرائيلي' واستهداف موقع المالكية الإسرائيلي قبالة بلدة عيترون الجنوبية واستهداف موقع الرادار الصهيوني في مرتفعات شبعا.

أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف موقع ‏حدب البستان بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة فيه كما هاجمت قوة مشاة مؤلّلة في تلة الكرنتينا في منطقة حدب يارون وحققت فيها إصابات مؤكدة وسبقت المقاومة ذلك باستهداف ثكنة راميم أي قرية هونين اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية محققة فيها إصابات مؤكدة.



جيش الاحتلال الذي واصلت مدفعيته استهداف جبل بلاط قرب راميا وأطراف بلدة الجبين وغيرها من أطراف القرى اللبنانية طلب من سكان كل المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية البقاء قرب الملاجئ معلنا دوي صفارات الإنذار بعمق خمسة كم عن الحدود اللبنانية بالجليل الغربي خشية تسلل مسيّرات.



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