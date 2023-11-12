الإحتلال يدفع بالمزيد من قواته إلى غزة بعد تلقّيه ضربات موجعة

العالم – خاص بالعالم

هذا بينما صعّد العدوان الاسرائيلي من قصفه وغاراته على محيط المستشفيات ما ادى الى تضاعف الماساة الانسانية واتساع رقعة المواجهات والدمار الواسع الذي يرتكبه كيان الاحتلال.



كتائب الشهيد عز الدين القسام اعلن استمرارها في التصدي للعدو وقالت انها دمرت دبابتين صهيونيتين في محور جنوب غرب غزة بقذائف 'الياسين105.

كما اشارت الى تدمير دبابةً صهيونيةً جنوب غرب مدينة غزة وتدمير ناقلة جند في محور شمال غرب مدينة غزة مؤكدة قيام مقاتليها باستهداف قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد في منطقة خزاعة شرق خانيونس ووقوع اصابات مباشرة.

كما اعلنت استهدافها قوةً صهيونيةً خاصة متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بعبوة مضادة للأفراد وقصفها تحشيدات قوى العدوان في كيبوتس حوليت بقذائف الهاون من العيار الثقيل.



الصواريخ نحو قلب الكيان الاسرائيلي ايضا لم تتوقف حيث واصلت قوى المقاومة استهداف العديد من المناطق في عمق الاراضي الفلسطينة بالصواريخ وبثت سرايا القدس وايضا القسام مشاهد تبين اطلاقها رشقات من الصواريخ تجاه الاراضي المحتلة

سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ايضا اعلنت ان مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في جميع محاور القتال مشيرة الى ان مقاتليها اعطبوا عدد من الآليات للقوات المتوغلة في محاور غزة باستخدام عبوات العمل الفدائي.



كما اشارت انها استهدفت آليات وجنود العدو في محاور التقدم غرب وجنوب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل مضيفة ان الاصابات كانت دقيقة ومباشرة.

ومع استمرار القتال والهزائم التي يتلقاها العدو في غزة اظهرت مشاهد فيديو قيام الكيان الاسرائيلي بالدفع بالعديد من الياته ودباباته الى محيط غزة وداخلها ولكن بحذر شديد ينتابه هاجس صواريخ الياسين.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...