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الإحتلال الإسرائيلي يستهدف قرى لبنانية بقنابل الفوسفور الأبيض

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

تشهد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة تطورات ساخنة تمثلت في عمليات نوعية قام بها حزب الله ضد مواقع وتجمعات للاحتلال اوقعت اصابات دقيقة وموجعة باعتراف قوات الاحتلال الاسرائيلية.

العالم خاص بالعالم

في التفاصيل اعلن حزب الله في بيان استهداف قوة لوجستية تابعة لجيش الإحتلال كانت بِصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس في تجمع مُستحدث قرب ثكنة دوفيف ..ووفق المعلومات المؤكدة فإن ما يفوق الخمسة عشر صهيونياً سقطوا بين قتـيل وجريح في العملية النوعية المزدوجة التي استهدفت ثكنة دوفيف.

هذا وشوهدت مروحية إسرائيلية تجلي المصابين من القوة التي أصيبت وزعم العدو أنهم مدنيون اسرائيليون، مع الإشارة إلى أن المنطقة المستهدفة معلنة عسكرية.القناة الثانية عشرة العبرية افادت.

من جهتها بمقتل ثمانية جنود وضابطين في الموقع المستهدف على أيدي عناصر حزب الله ،بينما افادت وسائل اعلام عبرية بسقوط نحو اربعين اصابة الاحد على الحدود الشمالية بين قتيل وجريح بسبب ضربات حزب الله.

كما استهدفت المقاومة تجمعاً لجيش الاحتلال في موقع رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا فيه إصابات ‏مؤكدة بحسب تلك الصور التي نشرها الاعلام الحربي التابع للمقاومة.‏كما اعلنت المقاومة استهداف تجمع لمشاة ‏العدو في بركة ريشا و ثكنة زرعيت ، وحقّقت فيها إصابات مباشرة.

واثر تلك العمليات النوعية شهدت الحدود الجنوبية اللبنانية توتّراً غير مسبوق، قامت على اثره طائرات ومدفعية الاحتلال باستهداف قرى لبنانية ومنازل للمدنيين وكان واضحا استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلية لقنابل الفوسفور الابيض المحرم دوليا ضد مواقع مدنية.

مصادر اعلامية لبنانية اكدت سقوط أكثر من مائتين وخمسين قذيفة فسفورية اضافة لعدة غارات جوية استهدفت أطراف بلدة يارون في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وتعليقا على تلك التطورات ،حذرت وسائل إعلام اسرائيلية من ان الكيان سيواجه خطراً كبيراً متمثلاً بسلاح المسيّرات لدى حزب الله والذي يُعتبر بمثابة صواريخ موجهة ،اذا توسعّت المعركة عند الجبهة الشمالية مع لبنان.

واقر موقع تابع لوزارة الصحة في الكيان الإسرائيلي بأنّ المواجهات مع حزب الله منذ السابع من اوكتوبر ، أدخلت اكثر من1360 جريحاً لـثمانية مستشفيات في الشمال، بينما تتكتّم سلطات الاحتلال عن اعداد القتلى في صفوف الجيش والمستوطنين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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