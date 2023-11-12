الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٥:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مجمّع الشفاء في غزة يخرج عن الخدمة وسط تكدس الجثث

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكبر من جرائم الحرب، انها ابادة جماعية ترتكب في قطاع غزة، الاحزمة النارية الاسرائيلي مستمرة على الاحياء السكنية بشمال وجنوب القطاع وعلى مقرات الامم المتحدة، حتى النازحين يتم استهدافهم، ما يرفع اعداد الشهداء والجرحى بسرعة جنونية. 

العالم خاص بالعالم

عدوان يتركز حاليا على المستشفيات، التي تتعرض منذ اسبوع لقصف اسرائيلي متواصل لا يتوقف، وسط محاصرتها بالدبابات.

قصف جنوني تسبب بفقدان الاتصال تماما بالكادر الطبي بمستشفيي النصر والرنتيسي للاطفال، بعد اخلاء قسري للمرضى الى الشوارع دون رعاية طبية.

اما الوضع في مجمع الشفاء الطبي فهو كارثي، فقد تاكد تدمير اقسام جديدة من المسشفى اخرها مبنى قسم امراض القلب، وسط انباء عن وفاة المرضى في مركز العناية المركزة. هذا بالاضافة انه لا يمكن الدخول او الخروج من المجمع، كما يتم استهداف كل من يتحرك في ساحاته.

ومع كل هذا القصف الذي طال ايضا المستشفى الاندونيسي ومستشفى مهدي للولادة وتسبب في خروج مستشفى القدس من الخدمة، لم يعد بامكان العاملين في القطاع الصحي احصاء حتى عدد الشهداء والجرحى، مع تعذر الوصول اليهم.

مآسي غير مسبوقة، يشهدها قطاع غزة، المهددة بمجاعة بسبب عدم توفر الغذاء، فالجثث تتعفن امام المستشفيات وداخل ثلاجات الموتى التي قطعت عنها الكهرباء ولا يسمح بدفنهم، فيما يموت المرضى في كل لحظة لعدم توفر الاكسجين او الدواء.

ويبقى الامل الوحيد لانقاذ الجرحى والاطفال الخدج هو ادخال الوقود او اجلاؤهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

مظاهرات يمنية حاشدة دعما واسنادا للشعب الفلسطيني

تحت هذا الشعار.. حملة مقاطعة للبضائع ' الإسرائيلية' في بريطانيا +فيديو

بعد أكثر من شهر على العدوان على غزة.. قمة عربية 'طارئة' في الرياض

شاهد.. المستشفى الاندونيسي بغزة يغرق في ظلام دامس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصادر رسمية: وفاة جميع مرضى العناية المركزة بمجمع الشفاء بغزة

ألمانيا ترفض وقف إطلاق نار فوري في غزة

بالفيديو: ماذا عن اسقاط مسيرة للاحتلال في مخيم جنين

وزير العدل الإيراني: الاحتلال يقتل النساء والأطفال في غزة على مرأى المتشدقين بحقوق الإنسان

مقاومو "جنين" يسقطون مسيرة لجيش الاحتلال فوق المخيم

بالفيديو.. مجمّع الشفاء في غزة يخرج عن الخدمة وسط تكدس الجثث