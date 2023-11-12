مجمّع الشفاء في غزة يخرج عن الخدمة وسط تكدس الجثث

العالم – خاص بالعالم

عدوان يتركز حاليا على المستشفيات، التي تتعرض منذ اسبوع لقصف اسرائيلي متواصل لا يتوقف، وسط محاصرتها بالدبابات.

قصف جنوني تسبب بفقدان الاتصال تماما بالكادر الطبي بمستشفيي النصر والرنتيسي للاطفال، بعد اخلاء قسري للمرضى الى الشوارع دون رعاية طبية.

اما الوضع في مجمع الشفاء الطبي فهو كارثي، فقد تاكد تدمير اقسام جديدة من المسشفى اخرها مبنى قسم امراض القلب، وسط انباء عن وفاة المرضى في مركز العناية المركزة. هذا بالاضافة انه لا يمكن الدخول او الخروج من المجمع، كما يتم استهداف كل من يتحرك في ساحاته.

ومع كل هذا القصف الذي طال ايضا المستشفى الاندونيسي ومستشفى مهدي للولادة وتسبب في خروج مستشفى القدس من الخدمة، لم يعد بامكان العاملين في القطاع الصحي احصاء حتى عدد الشهداء والجرحى، مع تعذر الوصول اليهم.

مآسي غير مسبوقة، يشهدها قطاع غزة، المهددة بمجاعة بسبب عدم توفر الغذاء، فالجثث تتعفن امام المستشفيات وداخل ثلاجات الموتى التي قطعت عنها الكهرباء ولا يسمح بدفنهم، فيما يموت المرضى في كل لحظة لعدم توفر الاكسجين او الدواء.

ويبقى الامل الوحيد لانقاذ الجرحى والاطفال الخدج هو ادخال الوقود او اجلاؤهم.



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