الصليب الأحمر يحذّر: النظام الصحي في غزة بلغ 'نقطة اللاعودة'

العالم - فلسطین

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان صحفي، "إن نظام الرعاية الصحية في غزة الذي يعمل فوق طاقته وبإمدادات ضئيلة ويفتقد للأمان على نحو متزايد، وصل إلى نقطة اللاعودة مما يعرض حياة الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين للخطر".

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الـ(35) على التوالي، بارتكاب أبشع المجازر الدموية على مرأى ومسمع العالم، ضاربًا بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والإنسانية والحقوقية، ليخلف ما يزيد عن 11 آلاف شهيد، ونحو 29 آلف جريح، ناهيك على الدمار الكبير في البنية التحتية والمباني السكنية.