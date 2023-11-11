الإحتلال يستبيح المستشفيات ويستهدف النازحين وعدد الشهداء يتجاوز 11 الفا

العالم - فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 11208 شهيدا من بينهم 4506 طفلا و3027 سيدة و678 مسنا، إضافة إلى إصابة 29500 مواطنا بجراح منذ 7 أكتوبر الماضي.

وهنا بامكانكم متابعة أبرز المستجدات بشأن العدوان على قطاع غزة أولا بأول..

-مدير عام وزارة الصحة في غزة: سنقيم مقبرة جماعية بمجمع الشفاء لدفن الشهداء لأننا لا نستطيع الخروج لدفنهم

-صافرات الإنذار تدوي في "كيسوفيم" بغلاف غزة

- وزارة الداخلية في غزة: 6 شهداء وعدد من المصابين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع

- انقطاع الاتصال بصحفيين متواجدين داخل مستشفى الشفاء بغزة

- وزارة الصحة الفلسطينية: وصلنا 2700 بلاغ عن مفقودين تحت ركام المنازل، منهم 1500 طفل

ميدانيا شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، غارة على مخيم المغازي وسط قطاع غزة وساحة الشوا ومحيط مجمع الشفاء الطبي ، ونفذت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا شرق خانيونس.

كما قصفت المقاتلات مولده الكهرباء، وسط غياب المعلومات الدقيقة عما يجري لانقطاع الاتصالات، ونزوح أغلب الصحفيين عن المجمع الطبي.

قصف عنيف بقنابل الفسفور محيط مشفى الشفاء

وقال مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية: هذه الليلة هي ليلة سوداء على العالم في الوقت الذي يتعرض فيه مجمع الشفاء الطبي لهذه الاعتداءات من جيش الاحتلال، والجرحى في وضع خطير جداً وعددهم 650 جريحا ومريضا، إضافة إلى مئات الطواقم الطبية، وبعض الجرحى يستشهدوا وهم ينتظرون إسعافهم.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن خدمات مستشفى القدس في غزة ستتوقف في غضون ساعات وذلك بسبب نفاد الوقود.