بعد أكاذيب وتهم واهية..إدارة بايدن تغير رأيها بشأن تقارير عدد شهداء غزة

العالم-الاميركيتان

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، أمس الجمعة، أنّ مؤسّسات الاستخبارات الأميركية لديها ثقة متزايدة في أنّ التقارير الفلسطينية المُتعلّقة بأعداد الشهداء الصادرة عن السلطات الصحية في غزة "دقيقة تقريباً".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذا الاعتماد على البيانات الفلسطينية يشكّل تحولاً جزئياً من جانب إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، والتي كانت قد وصفت، في وقتٍ سابق من العدوان الإسرائيلي، الأرقام الواردة من غزة بأنّها "غير جديرة بالثقة".

بدورها، ردّت منظمات دولية على تشكيكات الرئيس الأميركي في قائمة أعداد الشهداء التي يقدّمها المسؤولون الفلسطينيون في قطاع غزة، إذ أكّدت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان أنّ الأعداد المعلنة "دقيقة، إلى حد كبير، وموثّقة ومؤرّخة".

وفي وقتٍ سابق، شكك بايدن في أعداد الشهداء في غزة، قائلاً إنّه "لا يثق بالعدد الذي يعلنه الفلسطينيون"، من دون توضيح السبب. وفي مقابل ذلك، ردّت وزارة الصحة في قطاع غزة بنشر وثيقة من 212 صفحة، تضمّ الأسماء وأرقام بطاقات الهوية لأكثر من 7000 فلسطيني، قُتلوا في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

من جهته، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، أُرسل إلى "رويترز"، "إدراج بيانات وزارة الصحة في تقاريرنا، ومن الواضح أنها تستند إلى مصادر".

وكذلك، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أعداد الشهداء موثَّقة بصورة عامة، وأنها لم تجد تناقضات كبيرة عند التحقق بشأن الضربات السابقة على غزة.