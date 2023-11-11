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رئيسي : لقد حان وقت الافعال بدلا من الاقوال فيما يخص غزة

رئيسي : لقد حان وقت الافعال بدلا من الاقوال فيما يخص غزة
السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الجمهورية الاسلامية في إيران السيد ابراهيم رئيسي ، ان ما يحدث في غزة إبادة جماعية وجرائم حرب بحق البشرية ، وقد حان وقت الافعال بدلا من الاقوال .

العالم - ايران

واضاف السيد رئيسي في تصريحات له قبيل مغادرته طهران متوجها الى الرياض للمشاركة في الاجتماع الطاريء لمنطمة التعاون الاسلامي، ان واشنطن تطالب بعدم توسيع دائرة الحرب بينما أفعالها تتعارض مع ذلك

واضاف ان الولايات المتحدة تمنع إعلان وقف إطلاق النار وجذور جميع هذه المفاسد هي امريكا وعلى العالم ان يرى وجهها الحقيقي ، يجب ان نعرف العدو ، وهذا الاجتماع يترقبه الجميع، وخاصة الأمة الإسلامية.

واكد ان على رؤساء الدول الإسلامية أن يجتمعوا ويتوصلوا إلى قرار حاسم بشأن فلسطين . فالقضية الفلسطينية ليست مجرد منتدى للحديث وإعلان الموقف، ولا بد من القيام بالافعال بدلا من الكلام والعمل على الوقف السريع للتفجيرات.

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