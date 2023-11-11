دبي تستضيف معرضا للطيران بمشاركة 4 شركات صهيونية

العالم-الإمارات



وتؤدي هذه الحرب إلى زيادة الطلب على الأسلحة فيما يؤدي إغلاق المجال الجوي إلى طول الرحلات الجوية وارتفاع تكلفتها بالنسبة لبعض شركات الطيران.

ويمثل معرض دبي للطيران الذي يقام مرة كل عامين مقياسا لصناعة الطيران وتمخض عنه في السابق إبرام عدة اتفاقات تجارية لشركتي إيرباص وبوينغ المصنعتين للطائرات.

كما يمثل المعرض، الذي يبدأ يوم الإثنين وينتهي يوم الجمعة المقبل، فرصة لاختبار نوايا مشتري الأسلحة.

ويتوقع المنظمون مشاركة أكثر من 1400 شركة من 95 دولة في المعرض، منها أربع شركات من "إسرائيل".

ويقول محللون إن الحرب على غزة قد تزيد الطلب على الأسلحة بالإضافة إلى الزيادة التي طرأت خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية بسبب تسليح الولايات المتحدة وحلفائها لأوكرانيا ضد روسيا.

وتعهدت واشنطن بتزويد "إسرائيل" بالأسلحة التي تحتاجها في عدوانها الهمجي على الشعب الفلسطيني.