السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣
١١:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر إسرائيلية: حماس لا تزال تحتفظ بمعظم قوتها !

مصادر إسرائيلية: حماس لا تزال تحتفظ بمعظم قوتها !
السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤١ بتوقيت غرينتش

قال موقع المونيتور الإلكتروني إنه رغم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن القادة الإسرائيليين يعترفون بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما زالت بعيدة عن نقطة الانهيار على الرغم من تدمير البنية التحتية في شمال القطاع.

العالم - فلسطين

وقال مصدر عسكري إسرائيلي رفيع للمونيتور -طلب عدم الكشف عن هويته- إن الحركة ما زالت تحتفظ بمعظم قوتها.

وأضاف أن مقاتلي الحركة يختبئون تحت الأرض وبإمكانهم التنقل بين جنوب القطاع وشماله من خلال شبكة الأنفاق الواسعة التي حفرتها حماس تحت غزة.

وقال الضابط الإسرائيلي إن هيكل القيادة التابع لحماس هو الذي تحمل العبء الأكبر من الأضرار حتى الآن، في حين لم يصب معظم مقاتلي الحركة الذين يقدر عددهم بـ20 ألفا.

ويرى الخبراء العسكريون أن القضاء على حماس ليس أمرا سهلا من الناحية العسكرية، لأن فصائل المقاومة لا تزال قادرة على القتال، وقد يتطلب الأمر أشهرا وربما حتى سنوات حسب بعض المحللين.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن مجتمع الاستخبارات الأميركي يشكك في قدرة "إسرائيل" على تحقيق هدفها العسكري المعلن والمتمثل في القضاء على حركة حماس.

وأضاف المصدر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة يمكن أن تلحق ضررا بحركة حماس وبنيتها التحتية، لكنها لن تستطيع القضاء على أيديولوجية حماس.

ومنذ 36 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا جويا وبريا وبحريا على غزة، دمر خلاله أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، واستشهد اكثر من 11 ألف مدني، بحسب مصادر رسمية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نتنياهو: نعرف مكان السنوار وقادة حماس!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصادر لمراسلة العالم: تركنا 150 طفل في مستشفى الشفاء خلفنا في رعاية الله + فيديو

شاهد..هكذا إستقبل بن سلمان، رئيسي لدى وصوله قاعة قمة الرياض

رئيسي لامير قطر: لسنا بخير في ظل اوضاع غزة الراهنة+فيديو

وزير الأمن الإيراني: المنطقة ستشهد تغييرات جدية في المستقبل القريب

حزب الله يهاجم ثكنة راميم على حدود فلسطين المحتلة بالصواريخ

طهران: لن ينخدع الرأي العام بدعاية الصهاينة لتبرير الإبادة الجماعية بغزة