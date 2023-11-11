السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣
١١:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

صحيفة فرنسية: باريس متواطئة في الحرب على غزة !

صحيفة فرنسية: باريس متواطئة في الحرب على غزة !
السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

نشرت صحيفة "لومانيتي" الفرنسية تقريرا حول حجم تسليح فرنسا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في ظل تصاعد وحشية العدوان على غزة، مشيرة إلى أن "باريس متواطئة في الحرب الإسرائيلية" على القطاع المحاصر عبر صادرات الأسلحة إلى "تل أبيب".

العالم - أوروبا

وذكر التقرير أن الحكومة الفرنسية أصدرت تصاريح تصدير أسلحة إلى دولة الاحتلال بقيمة إجمالية قدرها 357 مليون يورو، منها ما يقرب من عشرة ملايين لصناعة القنابل والطوربيدات والصواريخ والقذائف.

وقالت الصحيفة إن "فرنسا تبيع في المتوسط مكونات عسكرية بقيمة 20 مليون يورو لإسرائيل سنويا، ما من شأنه أن يجعل باريس متواطئة في انتهاكات الاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني التي ارتكبت في الحرب على غزة".

وأضافت أنه عندما يتم تسليم الأسلحة الهجومية إلى مليشيات المستوطنين أو استخدامها في الهجوم البري على قطاع غزة، فإنها قد تتسبب في إراقة دماء المدنيين الفلسطينيين، موضحة أن ذلك يكفي للمساهمة بشكل مباشر، على أرض الواقع، في الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني أو حتى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

ونقل التقرير عن المؤسس المشارك لمرصد التسلح، باتريس بوفيريه، قوله إن المبالغ المعنية لصادرات الأسلحة لإسرائيل "منخفضة جدا"، لا سيما بالمقارنة مع عملاء فرنسا الرئيسيين في الشؤون العسكرية مثل المملكة العربية السعودية وقطر ومصر. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن "اعتماد حظرها لن يعرض الصناعة الفرنسية للخطر على الإطلاق".

روابط ذات صلة

مقبرة جماعية داخل مجمع الشفاء لدفن 100 شهيد+فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصادر لمراسلة العالم: تركنا 150 طفل في مستشفى الشفاء خلفنا في رعاية الله + فيديو

شاهد..هكذا إستقبل بن سلمان، رئيسي لدى وصوله قاعة قمة الرياض

رئيسي لامير قطر: لسنا بخير في ظل اوضاع غزة الراهنة+فيديو

وزير الأمن الإيراني: المنطقة ستشهد تغييرات جدية في المستقبل القريب

حزب الله يهاجم ثكنة راميم على حدود فلسطين المحتلة بالصواريخ

طهران: لن ينخدع الرأي العام بدعاية الصهاينة لتبرير الإبادة الجماعية بغزة