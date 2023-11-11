وزير الأمن الإيراني: المنطقة ستشهد تغييرات جدية في المستقبل القريب

العالم - ايران

واشار وزير الأمن الإيراني في كلمة له، إلى العمل الشجاع الذي قام به مقاتلو حماس ضد الكيان الصهيوني، وقال: إن عملية طوفان الأقصى الجهادية الشجاعة والمباغتة، تم تنفيذها بكل النقاط المطلوبة، والعدو الذي ادعى أنه القوة الاستخباراتية والعسكرية الكبرى في المنطقة فشل بخدعة ذكية، وبهذا الفشل لن يعود الكيان الصهيوني أبدا إلى القوة التي كان يزعمها، وقد أحدثت هذه العملية تغييرا أساسيا في استراتيجية المنطقة. لذلك، بعد هذه العملية، ستحدث تغييرات جوهرية في معادلات المنطقة واستراتيجيات العدو وحتى محور المقاومة.

واعتبر خطيب ما قام به مقاتلو حماس هزيمة أخرى لأمريكا في المنطقة، وأضاف: النقطة المهمة في هذه العملية هي هزيمة القوة الأمريكية في المنطقة والعالم. انهارت هيمنة القوة الأمريكية التي ادعت الدعم العسكري والاستخباراتي والاقتصادي والسياسي للكيان الصهيوني واستبدلته بالانسحاب المشين من المنطقة.

وأشار إلى تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني ودول المنطقة، وقال: كان الهدف من هذا التطبيع جعل الكيان الصهيوني القوة الأولى في المنطقة. لكن الأميركيين فشلوا فشلا أسوأ من فشل الصهيوني، وهذا الفشل الكبير سيغير بالتأكيد أساليب الأميركيين في المنطقة.

وتابع: من التوقعات أن الولايات المتحدة لن تسحب قواتها التي أرسلتها إلى المنطقة بذريعة عملية طوفان الأقصى. أما المرحلة الثانية سيتضح قريبا الرد على الجرائم الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني.

وأشار وزير الأمن الإيراني إلى أن 17 مركز بحث غربي ويهودي أكد أن الكيان الصهيوني لن ينتصر في العملية البرية التي أطلقها في غزة.