لحظة بلحظة.. قمة عربية إسلامية مشتركة بالسعودية بشأن غزة

العالم-السعودية

وطالب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمته بالاجتماع بتوفير ممرات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة والوقف الفوري "للعمليات العسكرية" وقال : "نؤكد رفضنا القاطع للعدوان على غزة ورفضنا القاطع للحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين"، وطالب بضرورة "فتح ممرات إنسانية لإغاثة سكان القطاع فورا".

وفي كلمته، طالب الملك الأردني عبد الله الثاني بأن تبقى الممرات الإنسانية في غزة آمنة ومفتوحة لإيصال المساعدات بشكل دائم، مؤكدا أن "منع إسرائيل دخول الماء والغذاء والدواء إلى سكان غزة جريمة حرب"، وأن "العالم سيدفع ثمن الفشل في حل القضية الفلسطينية".

من جهته، قال رئيس السلطة الفلسيطينية محمود عباس إن قوات الاحتلال بدأت حرب إبادة لا مثيل لها بحق شعبنا وتخطت كل الخطوط الحمراء"، متهما "سلطات الاحتلال ومن يساندها بتحمل المسؤولية عن قتل كل طفل وامرأة في هذه الحرب الظالمة".

وقال عباس إن "الولايات المتحدة بدعمها الكامل للاحتلال تتحمل مسؤولية عدم التوصل لحل سياسي للأزمة"، وطالب "بحماية دولية واعتماد حل يتم تنفيذه وفقا للشرعية الدولية والمبادرة العربية".

من جهته حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من أن "التخاذل عن وقف الحرب في قطاع غزة ينذر بتوسعها في المنطقة" وقال ، إن "أهالي غزة يتعرضون للقتل والحصار وممارسات لا إنسانية تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي"، مؤكدا مجددا إدانتنا لقتل المدنيين.

وشدد على أن "سياسة العقاب الجماعي لأهالي غزة غير مقبولة"، مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط.

-الى ذلك قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "73% ممن فقدوا أرواحهم في غزة والضفة من النساء والأطفال وحالة الجنون هذه لا يمكن تفهمها"، مضيفا أن "إسرائيل تحاول أن تنتقم لأحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء".

وقال "رأينا أمهات يحضن أطفالهن وقد فارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام"، وأضاف أن "الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة واستهداف المستشفيات ودور العبادة والمدارس بشكل وحشي".

وقال أمير قطر تميم بن حمد: المجتمع الدولي فشل في اتخاذ ما من شأنه وقف المجازر ووضع حد لهذه الحرب العدوانية.

وأضاف مايحدث في غزة يشكل خطراً على كافة المستويات.. فكيف يصبح قصف المستشفيات من الأمور العادية؟

وقال تميم بن حمد: أصبحت رؤية الجثث تنهشها الكلاب في غزة لا تؤثر فيهم.

وأضاف أمير قطر نطالب بفتح المعابر لوصول المساعدات لكافة أنحاء قطاع غزة وهذا أضعف الإيمان.

-الى ذلك قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو : يجب وقف إطلاق النار و"إسرائيل" تمارس الجرائم بحق المدنيين.

المستشفى الإندونيسي في غزة يتلقى الضربات من القوات الإسرائيلية يجب على منظمة التعاون الإسلامي المضي في كل المسارات لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها.

وأضاف سألتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن وأنقل له رسالة منظمة التعاون الإسلامي.

رئيسي : اليوم هو يوم اتخاذ القرار من اجل فلسطين

-وقال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي في كلمته باجتماع القمة العربية الاسلامية المنعقدة في الرياض ، اننا اجتمعنا اليوم للبحث عن اهم قضية اسلامية وهي قضية فلسطين لاتخاذ قرار مصيري مضيفا، ان منطمة التعاون الاسلامي يمكنها ان تجمع العالم الاسلامي على كلمة واحدة .

واضاف رئيسي في كلمته اليوم السبت، بالقمة العربية الاسلامية ان اليوم هو يوم اتخاذ القرار من اجل فلسطين .

يتبع..