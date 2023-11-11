السيد نصرالله: دماء الشهداء انتصرت على السيف الأميركي الاسرائيلي

العالم - لبنان

وفی كلمة بمناسبة يوم شهيد حزب الله، قال سماحته ان هذا اليوم تم اختياره من العملية العظيمة في 11-11-1982 والتي استهدفت مقر الحاكم العسكري الصهيوني في صور ، و هذه العملية ما زالت الاكبر والاعظم والاهم في تاريخ المقاومة والصراع مع العدو الصهيوني.

واضاف السيد نصر الله ان دماء الاستشهادي احمد قصير والشهداء هي التي انتصرت على السيف الأميركي الاسرائيلي ، متابعا ان الشهداء لهم لدينا مكانة خاصة وحقيقة مقام الشهادة لا ندركه بعقولنا المحدودة.

في ما يلي أهم ما جاء في كلمة السيد نصرالله..

-السيد نصر الله: هناك حدثان يتعاظمان الأول هو العدوان الصهيوني على المدنيين في غزة والحدث الثاني هو التصدي البطولي والعظيم للمقاومة الفلسطينية ضد قوات العدو

-السيد نصر الله: غزة تتعرض لعدوان مؤلم وجرائم عظيمة لم تتوقف منذ 7 تشرين الأول والغريب أن ضمن جرائم العدوان الاعتداء العلني على المستشفيات من قبل العدو بحجج واهية

-السيد نصر الله: هذا الانتقام المتوحش يعبر عن طبيعة وحقيقة الكيان ويُراد منه اخضاع الشعب الفلسطيني واللبناني وشعوب المنطقة وليس فقط أهالي غزة

السيد نصر الله: العدو يريد تحطيم ارادة المطالبة بالحقوق المشروعة والدفع بثقافة الاستسلام وأن يقول لكل الفلسطينيين من خلال جرائمه في غزة انسوا أرضكم ومقدساتكم

-السيد نصر الله: الاحتلال يخطئ مجدداً وستفشل كل أهدافه ومجازر التاريخ ومن بينها دير ياسين تشهد على ذلك

-السيد نصر الله: ثقافة المقاومة تعاظمت جيلاً بعد جيل رغم المجازر حتى وصلت إلى العمل العظيم لكتائب القسام في 7 تشرين الأول/ أكتوبر

- السيد نصر الله: جرائم الاحتلال على مدى العقود الماضية وحتى عدوان تموز لم تجعل اللبنانيين يتخلون عن المقاومة

- السيد نصر الله: هناك كتّاب عرب يساعدون للأسف بشكل متعمّد أو غير متعمّد على تحقيق الأهداف الإسرائيلية لكن ذلك سيفشل أيضاً

-السيد نصر الله: الاحتلال وجّه ضربات قاضية إلى مشاريع التطبيع التي يسعى إليها وموقف شعوبنا الرافض لهذا التطبيع سيكون أشد

- السيد نصر الله: التحول في الرأي العام العالمي ولا سيما الغربي كما يحصل في الولايات المتحدة وأوروبا هو مهم

-السيد نصر الله: الاحتلال بات يقع تحت ضغط الوقت ولم يعد يدعمه إلا النظام الأميركي ومن بعده النظام البريطاني

-السيد نصر الله: من يدير هذه المعركة ويقررها ويخوضها هو الإدارة الأميركية وكل الضغط يجب أن يتوجه إلى الأميركيين

- السيد نصر الله: الفلسطينيون يطالبون القمة العربية الاسلامية التي تجمع 57 دولة في الرياض بالحد الأدنى وبموقف رجل واحد

-السيد نصر الله: الفلسطينيون يأملون أن تتمكن قمة الرياض اليوم من فتح معبر رفح لنقل المساعدات والجرحى

- السيد نصر الله: المقاومون يقاتلون بشموخ رغم الواقع النفسي المؤلم أقوى ألوية النخبة وهو ما يدل على عجز "إسرائيل"

-السيد نصر الله: "إسرائيل" لم تحقق أي انجاز تستطيع أن تقدمه لجمهورها

-السيد نصر الله: الاحتلال ما زال عاجزاً عن تقديم صورة "انتصار" له أو صورة "انكسار" للمقاومين

-السيد نصر الله: تصاعد المقاومة في الضفة قد يجبر الاحتلال إلى سحب بعض من فرقه من الحدود مع غزة ولبنان

-السيد نصر الله: مهاجمة القوات اليمنية بالصواريخ والمسيرات لأهداف إسرائيلية لها نتائج مهمة بعيداً عن عملية الاعتراض لها

-السيد نصر الله: العدو اضطر إلى تحويل جزء من دفاعاته الجوية وقببه الحديدية وصواريخ الباترويت من جنوب وشمال فلسطين إلى إيلات

-السيد نصر الله: هجمات القوات اليمنية "المباركة" أدت إلى مزيد من الضغط على حكومة الاحتلال عبر عمليات نزوح مستوطنيه

-السيد نصر الله: عمليات المقاومة العراقية ضد الأهداف الأميركية هي مساندة للفلسطينيين وتخدم فكرة تحرير العراق وسوريا

-السيد نصر الله: الأميركيون اعترفوا بحصول 46 هجوماً على قواعدهم في سوريا والعراق وإصابة 56 جندياً

- السيد نصر الله: عمليات المقاومة العراقية تعبر عن شجاعة لافتة في وجه الأميركيين الذين تملأ أساطيلهم المنطقة

- السيد نصر الله: الأميركيون أرسلوا تهديدات للضغط على المقاومة في العراق واليمن ولبنان واستخدموا كل قناة لإيصال الرسائل

- السيد نصر الله: إذا أراد الأميركيون أن تتوقف هذه العمليات ضدهم فعليهم وقف العدوان على غزة

يتبع..