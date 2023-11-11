مباحثات بين الرئيس الإيراني وولي العهد السعودي

العالم - ايران

وكان السيد رئيسي، وصل اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث توجه إلى مقر انعقاد القمة وجرى استقباله من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وألقى رئيسي خلال القمة، كلمة أكد فيها ضرورة اتخاذ قرار تاريخي وحاسم بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الرئيس الإيراني: من شأن منظمة التعاون الإسلامي أداء دور صحيح يجسد معاني الوحدة والانسجام، وقال، اليوم هو يوم انتصار الدم على السيف. اليوم يوم تاريخي للدفاع عن المسجد الأقصى.

وأكد الرئيس الإيراني أن الكيان الصهيوني ينتهك قواعد الحقوق الدولية بهجومه على غزة.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن أغلب الضحايا من النساء والأطفال وإن قتل المدنيين وقصف المستشفيات من مظاهر جرائم "إسرائيل".

وأضاف الرئيس الإيراني: لا شك في أن الولايات المتحدة هي الآمرة والمتآمرة في هذه الحرب.