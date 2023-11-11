ماذا دار في لقاء بين الرئيسيين السيسي والأسد في الرياض؟

العالم-مصر

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على التسوية السياسية الشاملة بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويستعيد الأمن والاستقرار بها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم تأكيد الموقف الثابت للدولتين من حيث رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالي غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.

كما تم التطرق خلال اللقاء للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا.

هذا واكد السيسي والأسد رفضهما تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين وضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.