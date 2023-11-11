السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٣:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

ماذا دار في لقاء بين الرئيسيين السيسي والأسد في الرياض؟

ماذا دار في لقاء بين الرئيسيين السيسي والأسد في الرياض؟
السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم في الرياض بنظيره السوري بشار الأسد، حيث تم التطرق للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا.

العالم-مصر

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص مصر على التسوية السياسية الشاملة بما يحقق المصالح العليا للشعب السوري الشقيق ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويستعيد الأمن والاستقرار بها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث بشأن تطورات الأوضاع في غزة، حيث تم تأكيد الموقف الثابت للدولتين من حيث رفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، مع ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء معاناة أهالي غزة، واستمرار الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة.

كما تم التطرق خلال اللقاء للعلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سوريا.

هذا واكد السيسي والأسد رفضهما تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين وضرورة تحقيق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

روابط ذات صلة

مباحثات بين الرئيس الإيراني وولي العهد السعودي

ماذا قال بشار الأسد لنظيره العراقي في الرياض؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. طبيبة بريطانية تنهار أثناء قراءتها لرسالة طارئة من مدير مستشفى الشفاء بغزة

ماذا دار في لقاء بين الرئيسيين السيسي والأسد في الرياض؟

مباحثات بين الرئيس الإيراني وولي العهد السعودي

السيد نصرالله يشترط على أمريكا وقف العدوان على غزة للنجاة من عمليات المقاومة

بالفيديو.. كاميرا العالم ترصد تشييع أحد شهداء المقاومة في بلدة الخيام اللبنانية

شاهد.. لحظة استهداف جنود الصهاينة تحصنوا بمنزل في بيت حانون