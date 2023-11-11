شاهد..مئات الآلاف يتظاهرون في بريطانيا إسناداً لغزة وتنديداً بجرائم الاحتلال

العالم-اوروبا

وحسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية رفع المتظاهرون شعارات وأعلام فلسطين وهتفوا بشعارات مناهضة لكيان الاحتلال الاسرائيلي ومؤيدة لحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، وشهدت أيضًا الاحتجاجات حضور بعض النواب والناشطين والمشاهير البريطانيين الذين ألقوا كلمات تندد بالعدوان الإسرائيلي، وتؤكد على دعمهم للشعب الفلسطيني.

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وانطلقت المظاهرة التي ينظمها "ائتلاف أوقفوا الحرب" تحت شعار "المسيرة الوطنية من أجل فلسطين"، بعد التوقف دقيقتي صمت تكريما لقتلى الحروب البريطانيين في يوم "ذكرى الهدنة" أمام نصب القبر الفارغ التذكاري بوسط لندن .

و"المسيرة الوطنية من أجل فلسطين" هي الأحدث في سلسلة مسيرات يجري تنظيمها في العاصمة البريطانية لإظهار الدعم للفلسطينيين والدعوة إلى وقف إطلاق النار في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت روتيرز ان الشرطة البريطانية اعتقلت 82 شخصا خلال الاحتجاجات في لندن اليوم.

وقبيل بدء المسيرة، ألقت الشرطة البريطانية القبض على ألفي متظاهر من اليمين المتطرف، بعدما حاولوا الوصول إلى النصب التذكاري في لندن، إثر اشتباكات مع الشرطة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

وفي السياق ذاته، حطم المتظاهرون الحواجز عند مدخل النصب التذكاري، وبدأوا في الاشتباك مع الضباط، وألقوا عليهم الزجاجات.

وأعلنت الشرطة البريطانية أمس الجمعة، عن وجودها في مكان المظاهرة للحفاظ على النظام العام، ومنع أي اعتداءات أو اشتباكات بين المتظاهرين والمعارضين لهم، كما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي شخص يخالف القانون أو يهدد السلامة العامة.

وتأتي احتجاجات اليوم بالتزامن مع ذكرى إحياء الحرب العالمية الأولى، فيما أعرب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك عن قلقه البالغ من الاحتجاجات الداعمة لفلسطين، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ودعا وزراء الحكومة البريطانية إلى إلغاء المسيرة، لأنها تصادف يوم الهدنة الذي يصادف نهاية الحرب العالمية الأولى ويحيي ذكرى القتلى في العمليات العسكرية.