بالفيديو.. مستشفيات غزة تحت القصف والحصار الشديد منذ 24 ساعة

العالم - فلسطين

واستهدفت قوات الاحتلال بالأسلحة رشاشة متوسطة من الطائرات مستشفى الشفاء، وتم قطع الكهرباء والأوكسجين عن مستشفى الشفاء بمدينة غزة و أصبح المستشفى بلا ماء ولا طعام.

هذا وتضرر محيط مبنيي الحروق والجراحة، واندلاع النيران في محيط مبنى غسل الكلى بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، جرّاء القصف والاستهداف الإسرائيلي.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية انه إذا كان دور وكالة الأونروا والمنظمات الدولية هو التعبير عن القلق فنحن لا نريد هؤلاء في غزة، لأن كل العالم قلق ويتألم على ما يجري في غزة.

في سياق متصل اكد الهلال الأحمر الفلسطيني ان الدبابات والآليات العسكرية تحاصر مستشفى القدس من جميع الجهات.

واوضح الهلال الأحمر ان الدبابات تقع على بعد 20 مترًا من مستشفى القدس غرب مدينة غزة وقوات الاحتلال تطلق النار مباشرة على المستشفى وحالة هلع وخوف شديد بين النازحين.

كما شن الطيران الحربي حزام ناري في محيط المستشفى الأندونيسي شمال غزة.

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هذا وطالب مستشفى ناصر في خانيونس من الجميع التوجه فوراً للتبرع بالدم.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" -عبر منصة إكس- إن مستشفيات غزة تعرضت لقصف متواصل خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لا تزال الفرق الطبية والمرضى بداخلها.

وطالبت المنظمة بإيقاف عاجل لإطلاق النار على مستشفيات القطاع حتى يتمكّن الأطباء من إنقاذ حياة المصابين.