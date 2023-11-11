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بالفيديو والصور..مظاهرات حاشدة في عواصم ومدن عالمية دعما لغزة

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

شهدت عدة مدن وعواصم عالمية مظاهرات، مساء اليوم السبت، تنديدا بـالعدوان الإسرائيلي على غزة ولدعم فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

العالم-اوروبا

وانطلقت تظاهرة حاشدة في العاصمة البلجيكية بروكسل ، اليوم السبت، لدعم فلسطين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وتجمع مئات الأشخاص وسط بروكسل، منددين بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث رفع المتظاهرون أعلام فلسطين.

وتضم التظاهرة ممثلين عن الجمعية البلجيكية الفلسطينية، واتحاد اليهود التقدميين في بلجيكا، وحركة العمال المسيحيين، والاتحاد العام للعمال البلجيكيين.

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ36 حيث فاجأت الفصائل الفلسطينية القوات الإسرائيلية المتوغلة بهجوم مضاد، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

وفي فرنسا، تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة باريس، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين.

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وانطلق الآلاف خلال المظاهرات التي دعت إليها منظمات وجمعيات وأحزاب يسارية، من ساحة الجمهورية وسط باريس، ونددوا باستمرار العدوان وارتكاب المجازر بحق المدنيين، كما عبروا عن غضبهم من الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه المواطنون في قطاع غزة، ونددوا بالموقف الساسي الفرنسي المنحاز لدولة الاحتلال.

كما خرجت مظاهرة حاشدة في مرسيليا بفرنسا للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة.

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وفي مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا تجمع الآلاف السبت في مظاهرة حاشدة للتضامن مع سكان قطاع غزة والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في القطاع.

وتضامناً مع قطاع غزة ،جابت تظاهرة الشوارع في ألمانيا.

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كما خروج مئات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة مؤيدة لفلسطين وسكان قطاع غزة في مدينة لندن تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

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