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إيران وسوريا تؤكدان على استمرار التصدي للكيان الصهيوني

إيران وسوريا تؤكدان على استمرار التصدي للكيان الصهيوني
السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

اكدت الرئيسان الايراني السيد ابراهيم رئيسي والسوري بشار الاسد على استمرار التصدي بقوة للكيان الصهيوني .

العالم - ايران

واستعرض الرئيس رئيس، مساء اليوم، على هامش الاجتماع المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، خلال لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد، استعرض آخر التطورات في فلسطين، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراء عملاني لتنفيذ "القرار الصادر عن اجتماع القمة العربية الاسلامية والقاضي بوقف اطلاق النار فورا في غزة .

واعتبر الإسكان ورفع الحصار عن غزة وتوفير المساعدات لسكان هذه المنطقة بانها المطالب الثلاثة الرئيسية بخصوص غزة، والتي ينبغي أن يتمكن اجتماع الرياض من تحقيقها".

وضمن التشاور والتنسيق بشأن آخر التطورات الميدانية في غزة، اتفق الجانبان على أن العامل الوحيد الذي يحدد الوضع النهائي هو قوة المقاومة التي تواصل الدفاع عن نفسها بقوة.

كما وصف الرئيس رئيسي الإغاثة وإرسال المساعدات الإنسانية لشعب غزة المظلوم كأحد القضايا المتفق عليها بين الطرفين .

وفي هذا اللقاء، ثمن الرئيس السوري بشار الأسد، خطاب السيد رئيسي التنويري والداعم بشأن غزة، مشددا على ضرورة وقف الهجمات بسرعة والبدء في عملية تقديم المساعدات لغزة.

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