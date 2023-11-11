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رئيسي يوجه دعوة لولي العهد السعودي لزيارة طهران 

رئيسي يوجه دعوة لولي العهد السعودي لزيارة طهران 
السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعلن السفير الايراني لدى الرياض علي رضا عنايتي ان رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي التقى وتحدث مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان، على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.

العالم - ايران

واضاف السفير الايراني ان الرئيس رئيسي جدد دعوته للأمير محمد لزيارة إيران.

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