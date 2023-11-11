رئيسي: تطبيع بعض الدول ادى الى ان يخطيء الكيان الصهيوني في حساباته

العالم - ايران

وأعرب الرئيس رئيسي عن أمله في أن يساعد عقد اجتماع مشترك بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية في وقف الهجمات الإجرامية للكيان الصهيوني في أسرع وقت ممكن، ورفع الحصار وتقديم المساعدة لشعب غزة الأبرياء والأعزل واضاف : "اليوم، أصبحت الحاجة إلى تعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية محسوسة أكثر من أي وقت مضى، وآمل أن تكون هذه القمة والاجتماعات فعالة في هذا الصدد.

واعتبر السيد رئيسي أن المواقف المحافظة والتنازلية لبعض الدول جعلت الكيان الصهيوني يخطئ في حساباته وقال: في الحقيقة هذه الدول طعنت المقاومة في الظهر. وبينما لم تتمكن 6 دول عربية من مقاومة الكيان الصهيوني، فإن حماس اليوم، التي ليس لديها أي قوات بحرية أو جوية أو برية منظمة، تقاوم هذا الكيان بفاعلية ، وليس هذا إلا فضل من الله عز وجل.

وفي هذا اللقاء ثمن الرئيس الموريتاني محمد وليد الشيخ أحمد الغزواني أيضا كلمة السيد رئيسي ومواقفه الواضحة في القمة العربية الإسلامية الداعمة لغزة وقال: موريتانيا تتابع عن كثب مواقف الجمهورية الإسلامية وآمل أن تكون هذه المواقف الواضحة والثابتة فعالة في تحسين الوضع في غزة.

وتحدث الغزواني عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأكد أنه لا يوجد أي عائق أمام رفع مستوى التفاعلات فيما بين الجانبين.