الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٣:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

البيت الأبيض يحذر من فوضى مرتقبة في الولايات المتحدة

البيت الأبيض يحذر من فوضى مرتقبة في الولايات المتحدة
الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن مشروع قانون رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون لتمويل البرامج الحكومية سيؤدي إلى فوضى في الولايات المتحدة.

العالم - الأميرکيتان

وقدم جونسون قانونا من مرحلتين يهدف إلى منع الإغلاق المالي في الولايات المتحدة، يتضمن تمويل جزء من البرامج الحكومية، المتعلقة أيضا بالنقل والطاقة والبناء العسكري، بحلول 19 يناير. سيتم احتساب التمويل لبقية القطاعات الحكومية حتى 2 فبراير.

في الوقت نفسه، لا يتضمن قانون جونسون أموالا لإسرائيل وأوكرانيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "الجمهوريون في مجلس النواب يضيعون الوقت على اقتراح تافه".

وطلب الرئيس الأمريكي 106 مليارات دولار لدعم أوكرانيا وإسرائيل، لكن لا يوجد دعم للطلب في الكونغرس.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أنه من المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع القانون يوم الثلاثاء.

روابط ذات صلة

البيت الأبيض يندد باستخدام النائبة رشيدة طليب شعارا مؤيدا للفلسطينيين

البيت الأبيض يعلق على استهداف الكيان الاسرائيلي للمستشفيات في غزة

تلطيخ أبواب البيت الأبيض بالطلاء الأحمر! (بالصورة)

البيت الأبيض يرفض دعوات لوقف إطلاق النار على غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيسي: الكيان الصهيوني مدان في ضمائر الانسانية قبل المحاكم الدولية

البيت الأبيض يحذر من فوضى مرتقبة في الولايات المتحدة

اشتباكات شمال غزة.. قتال شرس في بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا

آليات الاحتلال تحاصر مجمع الشفاء الطبي وتستهدفه بشكل مباشر

المقاومة الإسلامية بالعراق: استهدف مجاهدونا مواقع بمدينة إيلات ومستمرون في دك معاقل العدو

رئيسي يغادر الرياض عائدا الى طهران