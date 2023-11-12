رئيسي: الكيان الصهيوني مدان في ضمائر الانسانية قبل المحاكم الدولية

العالم - ايران

وعلى هامش قمة منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية المشتركة في الرياض بالمملكة العربية السعودية، السبت وخلال لقائه مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، صرح أن البلدين يتمتعان بقدرات متبادلة كبيرة لتطوير العلاقات مع بعضهما البعض، وقال انه ينبغي توسيع العلاقات والتعاون الثنائي على أساس الاحتياجات المتبادلة.

وأعرب الرئيس الايراني كذلك عن أمله في أن تؤدي القضايا التي أثيرت في القمة إلى وقف الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وأضاف: لقد ترك الكيان الصهيوني سجلا حافلا من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بحيث ادين في ضمائر البشرية كلها قبل محاكمته في المحاكم الدولية.

واعلن رئيسي أن الدول التي كانت تؤيد الاستسلام والتسوية مع الكيان الصهيوني تشعر بالندم اليوم، حتى لو لم تعبر عن هذا الشعور، مبينا أن هزيمة الكيان الصهيوني أمام المقاومة لن تجبر ابدا بأي شيء.

وأكد ان الكيان الصهيوني هو صنيعة أمريكا، لذلك أشرت في قمة اليوم إلى دور أمريكا التدميري وأكدت على أن أمريكا شريكة في كل هذه الجرائم.

وأكد رئيسي أن المستقبل للفلسطينيين، وفي الوضع الحالي ايضا يعتبر تيار المقاومة هو المنتصر النهائي في الميدان، وأشار الى ان قوى المقاومة تمكنت اليوم باقل الامكانيات والمعدات من جعل الصهاينة عاجزين.

بدوره أوضح رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم في هذا اللقاء ، أن عوائق بعض الدول لا يمكن أن تمنع تطور العلاقات بين طهران وكوالالمبور، وقال: لقد شكلت لجنة لمتابعة القضايا المتعلقة بالبلدين بما في ذلك التوقيع على اتفاقية التجارة التفضيلية ومتابعة انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين.

وأكد رئيس وزراء ماليزيا أن على الدول التي تدعم الكيان الصهيوني أن توقف دعمها له ، وقال: يجب التنفيذ الكامل لمحاور بيان قمة دعم غزة اليوم، وخاصة إرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

خلال اللقاء مع ميقاتي...

رئيسي: اجراءات حزب الله مبنية على الحكمة والعقلانية

هذا و اعتبر الرئيس الايراني ان أساس المقاومة هو الردع ومنع عدوان الأعداء، وأكد أن إجراءات المقاومة الإسلامية - حزب الله - مبنية على الحكمة والعقلانية، لكن الكيان الصهيوني ليس له منطق ولا يفهم سوى لغة القوة.

صرح بذلك الرئيس رئيسي لدى استقباله ، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، معتبرا المقاومة والصمود بأنهما حاجة المنطقة اليوم، واصفا لبنان وفلسطين اليوم بانهما رمز للمقاومة.

ورفض التساوم والتراجع امام العدو الصهيوني وقال: يحاول البعض الإيحاء بأن فصائل المقاومة تعمل تحت إمرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بينما نفينا هذا الادعاء مراراً وتكراراً واعلنا أن فصائل المقاومة مستقلة في التشخيص والقرار والعمل.

واعتبر الدكتور رئيسي أن أساس المقاومة هو الردع ومنع عدوان الأعداء، مؤكدا أن إجراءات المقاومة الإسلامية حزب الله مبنية على الحكمة والعقلانية، لكن الكيان الصهيوني لا منطق له ولا يفهم لغة سوى لغة القوة، وقال: إذا لم تتوصل هذه القمة إلى نتيجة، فانه يُخشى أن تنزل الشعوب إلى الساحة بنفسها.

وفي هذا اللقاء اعتبر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن مجرد التعبير عن التعاطف مع أهل غزة غير كاف وأشاد وشكر الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الدكتور رئيسي من أجل التقارب في العالم الإسلامي بشأن قضية غزة وفلسطين واتخاذ إجراءات عملية لمساعدة اهل غزة المظلومين.

وأشاد رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبناني بسلوك حزب الله المبني على الحكمة والعقلانية ضد السلوك الاستفزازي للكيان الصهيوني، مصرحا بان حزب الله اثبت أن المقاومة ليست للحرب فحسب، بل ان بذل الجهود لخلق وإحلال السلام والطمأنينة لشعوب المنطقة يعد من مؤشراته المهمة الأخرى.

خلال استقباله الرئيس النيجيري...

رئيس الجمهورية: تشتت الدول الاسلامية منح الكيان الصهيوني الجرأة على ارتكاب الابادة الجماعية في غزة

على صعيد اخر صرح الرئيس الايراني بانه لو لم تكن الدول الإسلامية مشتتة ووقفت موحدة في الأيام الأولى للجريمة ضد غزة، لما تجرأ الكيان الصهيوني على ارتكاب هذه المذبحة والإبادة الجماعية وما كان ليقتل 5 آلاف طفل فلسطيني بريء لغاية اليوم.

وااعتبر السيد رئيسي خلال لقائه الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، هيكل الأمم المتحدة بأنه يعاني من النقص وعلامته عجزه عن وقف جرائم الصهاينة بحق شعب غزة المظلوم، لافتا إلى تشكيك الراي العام العالمي في آلية عمل هذه المنظمة الدولية بسبب تقاعسها امام بلطجة ومجازر الكيان الصهيوني الغاصب وقال: إن استخدام الأميركيين حق النقض (الفيتو) ضد العديد من قرارات وقف إطلاق النار في غزة، والذي يعد بمثابة ضوء أخضر للصهاينة لقتل الأطفال، هو مثال آخر على الخلل في هيكل الأمم المتحدة والذي جعل إصلاحه أمرا حتميا وضروريا.

وأعتبر الرئيس الايراني تطوير العلاقات مع كافة الدول الإفريقية، وخاصة الدول الإسلامية، بانه من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، وأشار إلى الخصائص الديموغرافية والجغرافية والاقتصادية البارزة لنيجيريا باعتبارها إحدى الدول المؤثرة في القارة الإفريقية مؤكدا على ضرورة النهوض بمستوى التعاون بين البلدين في كافة القطاعات.

بدوره أعرب الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، عن تقديره للخطاب التنويري الذي ألقاه الرئيس الايراني في قمة منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية السبت ، وكذلك الجهود المبذولة لوقف جرائم الكيان الصهيوني في غزة وقال: لقد تم إنشاء الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، ولكن بما أنها غير قادرة على منع المجازر بحق البشرية، فإن الإصلاح الهيكلي ضروري.

وشدد رئيس نيجيريا أيضا على ضرورة وقف المجازر وقتل النساء والأطفال الأبرياء في غزة، معتبرا الوحدة والتلاحم من ضرورات تحقيق الاستقرار والثبات في المنطقة.

واشار "بولا أحمد تينوبو" إلى اتساع نطاق التعاون والشراكة بين إيران ونيجيريا، وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.