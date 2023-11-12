غزة وكلمة الأمين العام لحزب الله

العالم - مع الحدث

ماذا يعني تأكيده انه بعد 7 تشرين الاول "اسرائيل" هي غير السابقة وهذا ما ستثبته المرحة المقبلة؟

كيف يقرأ كلامه من أن الاحتلال مازال عاجزا عن تقديم صورة انتصار له أو انكسار للمقاومين واننا في معركة تراكم الانجازات؟

ماذا عن اشارته للادارة الاميركية التي تدير المعركة وتخوضها وكل الضغط يجب ان يتوجه اليها؟

ما اهمية كلامه عن مشاركة محور المقاومة في هذه الحرب من اليمن الى العراق فسوريا فضلا عن ارتقاء العمليات في جبهة لبنان؟

هذه الاسئلة يناقشها برنامج "مع الحدث" مع ضيفي الحلقة الاكاديمي والباحث السياسي الدكتور محسن صالح والمختص بالشأن الاسرائيلي عصمت منصور.

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