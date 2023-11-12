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بالفيديو.. تفاصيل زيارة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الايرانية الى لبنان

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

زار رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في ايران بيمان جبلي لبنان على مدى ثلاثة أيام حيث جال على عدد من عوائل شهداء المقاومة في جنوب لبنان والمؤسسات الإعلامية التابعة لمحور المقاومة.

العالم - مراسلون

إلى جنوبِ لبنان كانت وُجهة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في الجَمهورية الإسلامية في ايران الدكتور بيمان جبلّي والوفد المُرافق.

زيارة عوائل شهداء المقاومة الإسلاميّة الّذين ارتقَوا على طريق القدس كانت أُولى محطّات زيارته ومِن هناك موقفٌ يليقُ بالشّهادة.

وقال الدكتور بيمان جبلّي " انتم كعوائل الشهداء أسوة لنا وأسوة لكل الامة بصبركم وتحملكم هذه المصيبة وهذا الالم".

المحطة الثانية كانت زيارة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الايرانيپ إلى تخوم الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بعد ذلك زار الدكتور جبلي قناة فلسطين اليوم حيث أعلن عبر هوائها دعم الإعلام المُقاوم في فلسطين ولبنان.
واوضح الدكتور جبلّي " نحن في جبهة المقاومة في محور الاعلام المقاوم يجب ان نتكاتف اكثر فأكثر".

رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الايراني شدّد على أهمية تبادل الخبرات بين وسائل إعلام محور المقاومة والتركيز على استراتيجيات العمل الإعلامي المقاوم وذلك خلال زيارته رئيس المجلس التنفيذي في حزب اللّه السيد هاشم صفي الدين، وختام جولة الدكتور جبلي كانت مشاركته وحضوره في مهرجان يوم الشهيد الذي أقامه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

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