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نداء إستغاثة.. الوضع 'كارثي' للأطفال الرضع بمستشفيات غزة

نداء إستغاثة.. الوضع 'كارثي' للأطفال الرضع بمستشفيات غزة
الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في منشور مقتضب على منصة "إكس"ليل السبت/الأحد:"أن الأطفال الرضع في مستشفى القدس يعانون من الجفاف بسبب انقطاع الحليب".

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت الجمعية في منشور آخر: "زملاؤنا في غرفة عمليات الطوارئ في غزة يعملون على مدار الساعة رغم انقطاع التيار الكهربائي والقصف المكثف المستمر في محيط مستشفى القدس".

وتساءل رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا، عن كيفية تقبل المجتمع الدولي الوضع في قطاع غزة.

وكتب روكا، في تدوينة عبر منصة "إكس": "كفى. كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتقبل الوضع في غزة!؟. يجب وقف القتال فورا في غزة".

وأضاف أن "الأطفال في الحاضنات والمرضى في العناية المركزة بمستشفى القدس حياتهم عرضة للخطر".

وشدد روكا على أنه "يجب السماح بوصول المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة، وخاصة الشمال".

وفي السياق، قالت منظمة "أطباء بلا حدود"، إنها عاجزة عن الاتصال بأي من موظفيها داخل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، بعد تعرضه خلال الساعات الماضية لقصف إسرائيلي مكثف، مشيرة إلى أن الوضع "كارثي".

وأضافت المنظمة عبر منصة "إكس": "مستشفى الشفاء تعرض خلال الساعات الماضية إلى هجمات مكثفة، والوضع بداخله كارثي. ندعو بشكل عاجل لوقف الهجمات على المستشفيات وحماية المرافق الطبية وطواقمها والمرضى".

وتابعت: "لا يزال هناك مرضى في المستشفى بعضهم في حالة حرجة. نشعر بقلق بالغ على سلامتهم وسلامة الطاقم الطبي. فقدنا الاتصال بموظفينا في المستشفى".

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، قالت، إن إسرائيل تشن سلسلة غارات عنيفة بمحيط مستشفى الشفاء، ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

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