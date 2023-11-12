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تظاهرة منددة بعدوان الإحتلال على غزة في هولندا

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

 نظمت مؤسسة "روتردام من أجل غزة"، وعدد من المنظمات الهولندية والأجنبية، تظاهرة في مدينة روتردام، تضامنا مع شعبنا وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

العالم - اوروبا

وشارك في الوقفة، الاتحاد العام لعمال فلسطين "فرع هولندا" وأبناء الجالية الفلسطينية والعربية والمسلمة، والآلاف من المتضامنين الهولنديين والأجانب.

وانطلقت التظاهرة من وسط مدينة روتردام إلى مقر البلدية، حيث وضع المتظاهرون باقات الورود وأضاؤوا الشموع حدادا على أرواح الشهداء، ورددوا هتافات تطالب بوقف إطلاق النار ومحاسبة الكيان الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، على جرائمها بحق أبناء شعبنا العزّل.

كما طالب المشاركون بوقف الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا.

وقدم عدد من الشعراء الهولنديين قراءات شعرية داعمة للقضية الفلسطينية وحق شعبنا في الحرية، من أبرزهم الشاعر ادوين دي فوخت. كما جرى وضع مصلقات أمام البلدية تحمل أسماء الشهداء.

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