العميد باكبور: طوفان الأقصى اجهض استراتيجيات الاحتلال العسكرية

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جاء ذلك في تصريح ادلى به قائد القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور خلال زيارته للنقاط الحدودية في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.

وفي هذه الزيارة، قام العميد باكبور بتقييم الوضع الأخير في المناطق الحدودية، ومختلف الوحدات العملياتية والمدفعية والاتصالاتية والتكتيكية الموجودة في جنوب غرب البلاد، والاستعدادات القتالية والدفاعية للحرس الثوري، وفي محادثة مع المقاتلين ثمّن يقظتهم ومعنوياتهم وحوافزهم العالية وجهودهم، وما يبذلونه ليل نهار في مختلف الظروف الجغرافية والجوية.

وأشار قائد القوة البرية للحرس الثوري إلى أن وحدات هذه القوة على استعداد تام من حيث المعدات والقوى البشرية، وقال: مقاتلو هذه القوة يعملون ليل نهار للحفاظ على الأمن والدفاع عن حدود البلاد وبيئتها في الظروف الصعبة ويفخرون بخدمة شعبنا العزيز.

كما وصف عملية طوفان الأقصى بأنها اجهضت الاستراتيجيات العسكرية الكبرى للكيان الصهيوني وعبّرت عن انتفاضة الشعب الفلسطيني الأعزل ضد الظلم والاحتلال والمجازر الصهيونية المستمرة منذ 75 عاما، وقال: ان قائد الثورة الاسلامية اوضح بدقة وذكاء عال جدا بأن هزيمة الصهاينة في هذه العملية كانت لا يمكن ترميمها.