آلاف الفرنسيون يتظاهرون في باريس نصرة للشعب الفلسطيني وأهالي غزة

العالم - خاص بالعالم

ماثيو ايرمون متظاهر فرنسي: على الحكومة الفرنسية التحرك.. يجب عليها فعل شيء ما.. نعم نحن نتحرك ونتظاهر لكننا نطلق شعارات فقط ..يجب التصرف فعليا، يجب ايقاف هذه المجزرة.. من غير المقبول دعم حكومة شديدة التطرف. نحن فرنسا ولدينا مبادئ لا يمكن ان نكون بجانب كيان صهيوني مجرم.. لقد ناضلنا من اجل الحرية والشعب الفلسطيني يناضل من اجلها منذ 70 سنة .

شعارات تدعو الى مقاطعة الكيان الصهيوني وعزله سياسيا واقتصاديا كانت حاضرة بقوة اثناء المسيرة..وهي حملة تشكلت في فرنسا منذ اسابيع تهدف الى وقف اقتناء المنتجات الاسرائلية والتشهير بالعلامات التجارية التي تدعم الكيان.

داود كاربونتيي المشرف على حملة قاطعو اسرائيل: نحن نقاطع كشعب ولكن اذا قامت الدول العربية بقطع النفط والغاز لمدة شهر وسترون كيف ستتغير الامور.. نحن حاضرون بقوة للدعوة لمقاطعة اسرائيل والضغط عليها لوقف مهاجمة حماس.

حضور سياسي لافت لأحزاب اليسار الفرنسية والمعارضة تحاول الضغط على الحكومة داخليا لوقف اطلاق النار وتوجيه رسالة دولية لوقف التطهير العرقي ضد الفلسطيين .

ماتيلد بانو نائبة في البرلمان عن حزب فرنسا الابية المعارض:منذ اسابيع والشعب الفرنسي يتظاهر بكثافة في كامل البلاد لوقف الاطلاق النار الفوري في غزة ..ما يحصل في غزة يتطلب الانسانية .. اكثر من 10 آلاف قتلوا 70% من النساء و40% من الاطفال.. الامم المتحدة تقول ان غزة مقبرة للاطفال.. يجب وقف هذا التطهير العرقي والابادة الجماعية.

بدأت التحركات الشعبية في فرنسا في تغيير التوجه السياسي لماكرون الذي بات مجبرا على تغيير لهجته ودعمه المطلق للكيان الصهيوني.