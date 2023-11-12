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الاحتلال يواصل استهداف المستشفيات في قطاع غزة

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

المستشفيات والمراكز الطبية في مرمى نيران الاحتلال ما يؤكد مضي الاحتلالِ قدماً في مشروع الابادة الجماعية لأهالي غزة أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي بعد فشله في فرض التهجير القسري على أهالي القطاع.

العالم - خاص بالعالم

استهدف الاحتلال في بداية اليوم الـ37 من العدوان على غزة مستشفى للولادة ما أدى الى استشهاد طبيبين، وأطلقت مسيّرات إسرائيلية النار على مجمّع الشفاء الطبي، فيما خلّفت غارات جديدة على أحياء السكنية بشمال وجنوب القطاع أكثر من 20 شهيداً.

ويوم أمس استهدف الاحتلال بشكل خاص مجمّع الشفاء الطبي الذي يعدّ أكبر منشأة صحية في القطاع، كما قصف قسم الجراحة في المستشفى، فيما توقّف قسم العناية المركّزة والأطفال عن العمل ما اسفر عن وفاة رضيعين.

من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إنّها فقدت الاتصالات مع جهات الاتصال التابعة لها في مستشفى الشفاء في شمال قطاع غزة معبّرة عن قلقها العميق ازاء العاملين في القطاع الطبي والمئات من المرضى والمصابين ومنهم الرضع، داعية الى وقف فوري لاطلاق النار.

ميدانياً بثت كتائب القسام مشاهد جديدة عن التحام المقاومين بالآليات المتوغلة في منطقتي التوام وبيت حانون شمالي قطاع غزة. فيما اكد الناطق باسم كتائبِ القسام ابو عبيدة أنّ قوات المقاومة دمرت بشكل كلي وجزئي أكثر من 160 هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في غزة، بما في ذلك أكثر من 25 مركبة خلال الساعات الـ48 الماضية.

في هذه الأثناء، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 5 عسكريين واصابة 6 آخرين في قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إنّ 46 عسكريا قتلوا منذ بدء عملياته البرية هناك.

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