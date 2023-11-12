شاهد كيف قارن المراقبون بين كلمة السيد نصرالله وتصريحات نتنياهو يوم أمس

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل قناة العالم في رام الله فارس الصرفندي حول كيفية تعليق الصحف الاسرائيلية على القمة العربيةـ أن بالنسبة للجانب الاسرائيلي ما نتج عن القمة العربية والاسلامية لا يختلف كثيرا عما نتج عن القمم الاخرى الى بعض الكلمات والتصريحات التي كانت مثار اهتمام الصحافة الاسرائيلية ومن بينها كلمة الرئيس الايراني الدكتور ابراهيم رئيسي و الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك الاردني.

واشار مراسلنا الى ان سبب اهتمام الصحافة الاسرائيلية الى كلمة سيسي هو انه أكد على موضوع رفضه للتهجير و ذهاب النازحين الى سيناء، ومن جانبه كان قد أكد الملك الاردني في القمة، على الدور الاردني فيما يتعلق بحماية القدس والمقدسات والعلاقة مع الفلسطينيين.

ولفت مراسلنا الى ان المراقبين في الكيان الصهيوني ركزوا كثيرا على كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمته يوم امس والتي كان لها تاثير كبير في الصحافة الاسرائيلية.

وأكد مراسلنا على انه كان هناك مقارنة كبيرة مابين المؤتمر الصحفي الذي عقده بنيامين نتنياهو وكلمة السيد حسن نصرالله، لانه كان هناك تقريبا ساعة ونصف مابين الكلمتين، وبعد ذلك الكل اجمع في كيان الاحتلال الاسرائيلي ان نتنياهو لم يأتي بشيء جديد في مؤتمره الصحفي، لكن بالمقابل كان هناك من اعتقد بان كلمات السيد حسن نصرالله كانت مؤثرة، وهو تحدث عن انه سيكون هناك بنهاية المطاف موقف عربي واسلامي وموقف لمحور المقاومة في اللحظة الحاسمة.

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