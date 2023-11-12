بالفيديو.. طوفان شعبي يجتاح أوروبا وأميركا دعما لغزة

العالم - خاص العالم

العديد من العواصم والمدن العربية والأوروبية، تشهد مظاهرات حاشدة رفضا للجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة .

في تونس تظاهر حشد من المواطنين، مطالبين بموقف عربي حازم من أجل وقف المجازر الصهيونية ضد الأطفال والنساء خاصة. وندد المحتجون بجرائم الاحتلال وقتله لآلاف الفلسطينيين رافعين شعارات تدعم حركة المقاومة الإسلامية حماس. وامتدت التحركات ليوم كامل وانتهت جميعها أمام مقر السفارة الفرنسية.

وشهدت برلين عاصمة ألمانيا، مسيرة حاشدة ضد الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. وردد المشاركون في المسيرة هتافات تطالب بالحرية لفلسطين، وأخرى تتهم وسائل الإعلام الألمانية بـالكذب وتحذر من الانخداع بما تنشره.

الى ذلك شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل تظاهرة حاشدة ندتت بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتوجهت بالدعاء لمن استشهدوا في هجمات الاحتلال الإسرائيلي . كما رفع المتظاهرون لافتات دعت الى مقاطعة "إسرائيل"، ووقف الحصار عن غزة.

وفي الولايات المتحدة نظم محتجون مؤيدون لفلسطين تظاهرة منددة بالحرب على قطاع غزة، أمام منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ديلاوير، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو لوقف إطلاق النار.

كما خرجت مظاهرات حاشدة في عاصمة جنوب أفريقيا كيب تاون دعما لغزة، رفعت فيها الأعلام الفلسطينية، وهتف المشاركون ضد الاحتلال العنصري.

وتجمع عدة مئات من المتظاهرين في ميناء بوتاني في سدني الاسترالية، وأجبروا سفينة شحن إسرائيلية على إعادة جدولة اعمالها ومنعها من الوصول لافراغ حمولتها. ولوح المتظاهرون بالأعلام وهتفوا من الشاطئ حيث كان من المقرر أن تصل سفينة مملوكة لشركة زيم الإسرائيلية .

وخرجت في العاصمة الصربية بلغراد، ومدن صربية، أعداد كبيرة من المواطنين الصرب، وأبناء الجاليات العربية والأجنبية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة. وهكذا يجتاح طوفان شعبي أوروبا وأميركا حيث تبدي بعض الحكومات دعما قويا للاحتلال الإسرائيلي.

#تضامنا_مع_غزة

مظاهرات حاشدة في عواصم ومدن عربية وعالمية دعما لغزة

المئات ينظمون تظاهرة أمام منزل الرئيس الأمريكي في ديلاوير

المظاهرات تأتي في بعض عواصم الحكومات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي



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