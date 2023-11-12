تظاهرات حاشدة في اسطنبول دعما لغزة

العالم – خاص بالعالم

هنا في اسطنبول تواصل المؤسسات والهيئات المحلية التعبير عن وقوفها مع غزة وغضبها تجاه الانحياز العالمي لاجرام الكيان عبر تظاهرات تشهد مشاركة واسعة من المواطنين الغاضبين.

وقال سيد أرتمال وهو مواطن تركي:"نحن لا نقبل أبدا بما يحدث في غزة، الاطفال والنساء كل يوم يموتون ولا احد يفعل شيئا من أجلهم، نحن هنا اليوم من أجل أن يصل صوت غزة للعالم بأسره، أوقفوا الدم النازف، كونوا على قدر من الإنسانية وكفى هذا الظلم".

الغضب الشعبي هنا في تركيا يعبر عنه المتظاهرون عبر هتافات مطالبة بوقف العدوان عن غزة ولافتات حملت شعارات داعمة للمقاومة وصمود غزة ، كما حمل المتظاهرون صور قادة الارهاب الصهيوني ملطخة بالدم داعين لمحاسبتهم جراء هذه الجرائم.

وقال كورتاش آصلان وهو مواطن تركي:"التظاهر والتعبير عن الغضب هو أقل شيء نفعله من أجل المسلمين بغزة، نخرج لنصرتهم ودعمهم، نعلم أن هذا لايكفي، ولكن على من بيده الأمر التحرك الفوري لإيقاف إرهاب إسرائيل ضد أهل غزة، كل صامت هو شريك لهم وقاتل مثلهم".

وقال رجب أوزداغ:" الاطفال تموت النساء تموت، إذا لم تتحدثوا اليوم متى سوف تفعلون. وأنا هنا أخاطب الحكام المسلمين، حرام عليكم كل هذه الدماء، عدا عن الجوع والتهجير، إسرائيل خرقت كل القوانين الدولية والإنسانية بشكل واضح وعلني".

وتشهد محافظات تركيا تظاهرات غاضبة منذ اليوم الاول للحىب على غزة اضافى الى فعاليات مقاطعة للكيان وداعميه تتصاعد يوماً بعد يوم.

أمام المجازر الاسرائيلية في غزة ، تواصل الشعوب الاسلامية التعبير عن غضبها ومطالباتها بالتحرك لانقاذ الابرياء من بطش الاحتلال، مطالبات يأمل المتظاهرون هنا أن تلقى، استجابة من المستويات الرسمية علها تتخذ مواقف جادة وتتحرك لوقف العدوان عن غزة.



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