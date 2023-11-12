دور المثقف والفنان في دعم القضية الفلسطينية

العالم – نوافذ

"هنا باقون لن نبرح لنا بيت وان نقتل وان نذبح، فهذه الريح موال لنا يصدح، وهذا الحقل اطفال لنا تمرح هنا باقون مثل الصخر لن نبرح"، هو الادب المقاوم يجسد مقاومة شعب من اجل حياة كريمة، ورفع ظلم وتعسف واستبداد، هو قاموس الشعوب وذاكرتها التي لا تموت في ترسيخ انتماء وشعور بالفخر والاعتزاز بمن بذل الدماء والمهج وأضاء الطريق لصون حرية وحفظ قيم اصيلة.

واكدت ضيفة البرنامج الشاعرة أمل طنانة انه من حسن حظ ان القضية الفلسطينية التي نعيشها الان هي قضيتنا، اي ان العلاقة متبادلة بيني وبين المقاومة، وعندما اكتب عن المقاومة أكتب عنها لاني لا استطيع في هذا الوقت ان اكتب شيء اخر ولا يوجد اي شعور في اللحظة الانية التي نعيشها كشعراء ملتزمين، لا نستطيع ان نتناول اي موضوع من المواضيع الاخرى لان هذا الموضوع هو اساسي في حياتنا بالزمن الآني لان الالتزام بالنسبة الينا ليس خيارا، انما هو شيء ولدنا معه ونشأنا معه وقد وصلنا الى هذه المرحلة من العمر لا نستطيع فيها ان نتنفس خارج هذا الاطار الذي ولدنا عليه".

فيما اكدت د. كارين دغيدي استاذة القانون في الجامعة اللبنانية أنه يجري تدريس القانون كي يطبق، لكن ما شاهدناه في الاونة الاخيرة في فلسطين المحتلة يعتبر خرق فاضح للقانون وبالتحديد القانون الدولي الانساني بكل ما للكلمة من معنى وبالتالي لا نستطيع اليوم ان نقف امام الطلاب ونشرح لهم تفاصيل القانون الدولي الانساني والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالحرب والاسرى والنزاعات المسلحة وكافه الشؤون المرتبطه بالحرب فلا نستطيع ان نشرح هذه الاتفاقيات من دون ان نتطرق الى القضية الفلسطينية.

فيما اكد الممثل حسن حمدان انه قبل ان يكون فنانا هو انسانا، وهو مواطن لديه حياته الخاصة والطبيعية مثل اي شخص له عائلة وهو لاينظر الى ما يحدث كفنان، بل ينظر الى ما يحدث كانسان، فيما هل هذا العمل انساني ام لا.

ضيوف البرنامج:

- الشاعرة والأديبة أمل طنانة من بيروت

- د. كارين دغيدي استاذة القانون في الجامعة اللبنانية

- الممثل اللبناني حسن حمدان

التفاصيل في الفيديو المرفق ...