فيديو خاص: هذا ما يستغرب منه الاحتلال في غزة

العالم - فلسطين

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية احمد سهمود: هناك معارك مازالت جارية بين قوات المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الاسرائيلي ودباباته التي تحاول ان تتقدم على اكثر من محور من مدينة غزة، خاصة محور مجمع الشفاء الطبي ومحور غرب مدينة غزة، بالاضافة الى محور شمال المدينة، ومحور شمال محافظة غزة من منطقة بيت لاهيا وبيت حانون.

واضاف: تشهد هذه المحاور صدا عنيفا من المقاومة الفلسطينية لمدرعات ودبابات الاحتلال الاسرائيلي، ويستغرب الجيش ومعه العالم كيف لهؤلاء المقاتلين ان يصمدوا لليوم السابع والثلاثين على التوالي، رغم كل سفك الدماء في غزة، حيث لم يسلم لا اطفال ولا مدنينون ولا مؤسسات مدنية ودولية وغير ذلك.

واوضح ان المقاومة ليست فقط تتصدى للاحتلال في الميدان، بل تستمر في اطلاق الرشقات الصاروخية من مختلف المناطق في قطاع غزة على مناطق غلاف غزة، كما سقطت بعض الصواريخ في تل ابيب.

واشار الى ان المقاومة تقاوم على عدة جبهات، في جبهة الميدان تواجه الدبابات المدرعات، وفي جبهة تطلق الصواريخ والقذائف على مختلف مناطق الاحتلال والمستوطنات حيث نسمع صفارات الانذارهنا وهناك، رغم الدعم الاميركي اللامحدود.