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فيديو خاص: علاقة منزل في خان يونس بالقسام!

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة قناة العالم في غزة ان مجازر الاحتلال مستمرة بحق اهالي القطاع المدنيين، مشيرة الى الاحتلال استهداف منازل تؤوي النازحين في خان يونس.

العالم - فلسطين

وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة اسراء البحيصي: العدوان مازال مستمرا والمجازر ترتكب في مدينة خان يونس، حيث سقط نحو 20 شهيدا جراء ثلاث غارات على اكثر من منطقة.

واضافت: تم استهداف منزل عائلة الرقب في بني سهيلة، وهناك عدد كبير من الشهداء والمصابين تحت الانقاض، حيث تم قبل قليل انتشال طفل من عائلة الرقب التي تم استهدافها دون سابق انذار، ولا ترتبط باي عمل مقاوم، وهي منازل للمدنيين تمتلئ بالنازحين وتم استهدافها بمن فيه.

وتابعت: كانت هناك غارة على منزل في دير البلح جنوبا واسفر عن سقوط ثلاثة شهداء، معتبرة ان غارات الاحتلال مستمرة على المناطق الجنوبية من قطاع غزة التي ادعى الاحتلال انها ستكون آمنة.

واكدت ان غارات الاحتلال على شمال القطاع لم تتوقف مطلقا، وسط تعتيم اعلامي كبير من الاحتلال وصعوبة الوصول الى المعلومة، موضحة ان هناك عائلات محاصرة وتناشد انقاذها من محيط مستشفى الشفاء.

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