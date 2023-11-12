الأونروا: ثلثا المنشآت التي تعرضت للقصف تقع جنوب غزة

العالم - فلسطين

وقال متحدث بإسم الوكالة إنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة، وإن الوكالة تركز على العمل الإنساني وتجنيب المدنيين الأهوال التي تحدث في القطاع، كاشفا أن 780 ألف نازح يسكنون مرافق الوكالة ويعيشون أوضاعا صعبة جراء الوضع في غزة.

واضاف: 92 من فرقنا يحاولون تقديم الخدمات للنازحين في ظل أوضاع صعبة بسبب القصف المتواصل.

وطالبت الوكالة عبر متحدثها بالوقف الفوري لإطلاق النار وبتدفق المساعدات بأكبر قدر ممكن إلى قطاع غزة، مشيرة الى أن القانون الدولي الإنساني لا يسمح بقصف المستشفيات ودور العبادة ومنازل المدنيين.

هذا ومنذ بدء الكيان الاسرائيلي قصفه ومجازره في قطاع غزة زعم ان جنوب القطاع آمن وان على المدنيين التوجه الى هناك، في حين ان المدنيين يتعرضون للقصف في كل مكان بقطاع غزة ويسقطون شهداء دون ادنى فرق بين شمال القطاع او وسطه او جنوبه.