الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٤:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الأونروا: ثلثا المنشآت التي تعرضت للقصف تقع جنوب غزة

الأونروا: ثلثا المنشآت التي تعرضت للقصف تقع جنوب غزة
الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

طالبت وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وبتدفق المساعدات بأكبر قدر ممكن إلى القطاع، مشيرة الى ان ثلثي المنشآت التي تعرضت للقصف الاسرائيلي تقع جنوب غزة.

العالم - فلسطين

وقال متحدث بإسم الوكالة إنه لا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة، وإن الوكالة تركز على العمل الإنساني وتجنيب المدنيين الأهوال التي تحدث في القطاع، كاشفا أن 780 ألف نازح يسكنون مرافق الوكالة ويعيشون أوضاعا صعبة جراء الوضع في غزة.

واضاف: 92 من فرقنا يحاولون تقديم الخدمات للنازحين في ظل أوضاع صعبة بسبب القصف المتواصل.

وطالبت الوكالة عبر متحدثها بالوقف الفوري لإطلاق النار وبتدفق المساعدات بأكبر قدر ممكن إلى قطاع غزة، مشيرة الى أن القانون الدولي الإنساني لا يسمح بقصف المستشفيات ودور العبادة ومنازل المدنيين.

هذا ومنذ بدء الكيان الاسرائيلي قصفه ومجازره في قطاع غزة زعم ان جنوب القطاع آمن وان على المدنيين التوجه الى هناك، في حين ان المدنيين يتعرضون للقصف في كل مكان بقطاع غزة ويسقطون شهداء دون ادنى فرق بين شمال القطاع او وسطه او جنوبه.

روابط ذات صلة

عبد السلام: نأسف لعجز قمة الرياض عن اتخاذ موقف ينتصر لغزة

شاهد.. القسام تخزي العملية البرية مرة اخرى بإطلاق الصواريخ نحو الاحتلال

شاهد.. جيش الاحتلال يلقي قنابل الفسفور على ميس الجبل جنوبي لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فيديو خاص: المقاومة اللبنانية تطلق صلية صواريخ جديدة

قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني يلتقي وزير الداخلية العراقي في بغداد

الأونروا: ثلثا المنشآت التي تعرضت للقصف تقع جنوب غزة

بالفيديو.. الإحتلال يدفع بالمزيد من قواته إلى غزة بعد تلقّيه ضربات موجعة

شاهد.. لحظة اطلاق سرايا القدس مضاداتها الجوية نحو طائرة اسرائيلية

نائب صهيوني يطالب بإبعاد "أهالي غزة" إلى "بلد أوروبي"..ما المراد؟!