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وزير العدل الإيراني:

الاحتلال يقتل النساء والأطفال في غزة على مرأى المتشدقين بحقوق الإنسان

الاحتلال يقتل النساء والأطفال في غزة على مرأى المتشدقين بحقوق الإنسان
الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير العدل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمین حسین رحیمي أن كيان الإحتلال الصهيوني يقتل النساء والأطفال في غزة على مرأى الحكومات والمؤسسات التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان.

العالم - إيران

وأشار الوزير الذي كان يتحدث اليوم الأحد في الاجتماع الثالث لفريق العمل القانوني القضائي للإيرانيين المقيمين في خارج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى الأوضاع الجارية في غزة الصامدة، وقال: إن الجرائم البشعة التي ارتكبها الصهاينة في القطاع أسفرت عن استشهاد وجرح الألوف من الأبرياء العزل.

وأضاف قائلا: إن الصهاينة المجرمين يرتكبون كل هذه الجرائم المروعة على مرأى الحكومات والمؤسسات التي تتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان والصمت المطبق الذي تلتزمه منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، فيما يواصل هؤلاء ليل نهار جرائمهم ضد النساء والأطفال العزل في القطاع.

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