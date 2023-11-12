مقاومو "جنين" يسقطون مسيرة لجيش الاحتلال فوق المخيم

العالم - فلسطين

ونشرت "كتيبة جنين" عبر حسابها في تليغرام، مقطعا مصورا لطائرة مسيرة خلال عدوانها الأخير على مخيم جنين، بينما تم إسقاطها والسيطرة عليها، على يد المقاومين في الكتيبة.

ودخلت حرب غزة يومها الـ37 مع استمرار الاشتباكات العنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، في ظل كارثة صحية وإنسانية في القطاع نتيجة للقصف الإسرائيلي المستمر.

كما استمرت اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي الغاصب في عدة محاور، وتواصل فصائل المقاومة قصف المستوطنات برشقات صاروخية، لم تتمكن القبة الحديدية تصديا لها الا قليلا منها فقط.