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كاميرا العالم ترصد..

الدمار الحاصل بكفر كلا بسبب القصف الاسرائيلي على جنوب لبنان

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

عرض مراسل العالم في الجنوب اللبناني الدمار الحاصل في بلدة كفر كلا في مبنى قصف مساء امس والذي كان يضم اكثر من شقة سكنية ومحال تجاري حيث استهدف بـ5 قذائف مدفعية من موقع الاحتلال الاسرائيلي.

العالم خاص بالعالم

وبين مراسلنا المواقع التي كان الاحتلال الاسرائيلي يطلق منها النار وهو موقع المطلة الذي كان يتولى القصف الاسرائيلي بالامس.

يذكر أن قرى أصبحت شبه خالية من سكانها، مثل كفركلا والقديسة ويارين والشهيرة وغيرهم، مشيرا إلى أن 10 ألاف نازح يقيمون حاليا في مراكز الإيواء داخل مدارس،

وكانت قد شهدت الساعات الماضية أكبر تصعيد مع قصف مدفعي وغارات جوية من جانب الكيان الإسرائيلي استهدفت العديد من المناطق الجنوبية ناحية جبل اللبونة، وأدت إلى اشتعال النار بأحد المنازل، لتثير فزع الأهالي وتجبرهم على مزيد من النزوح، وجاء مع وقوع العديد من الضحايا المدنيين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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