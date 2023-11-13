آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى اقتراب الدبابات الاسرائيلية من جهة البوابة الشمالية الغربية لمستشفى الشفاء من الخلف، ودبابات اخرى تقترب من الامام، منوها إلى أن هنالك اهداف اسرائيلية لتصفية كل من في داخل المستشفى من خلال القنص والقذف العنيف على المستشفى، حيث أنّ القناصة الإسرائيليين يتمركزون حول المستشفى.

وأوضح مراسلنا ان كل من يتواجد داخل المستشفى لم يتذوق الطعام منذ ثلاثة ايام و يعيشون على المياه المالحة الغير صالحة للشرب، وكانوا يعيشون على التمر ولكن كميات التمر نفذت في المستشفى مع وجود انقطاع كامل في الاتصالات.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في غزة خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة بعد نفاد الوقود، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للمستشفى كما أعلنت عن استشهاد 27 مريضا بمجمع الشفاء الطبي في غزة بسبب توقف أجهزة الأكسجين عن العمل لنفاد الوقود.



وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني، محرقتها الدامية في قطاع غزة، لليوم الـ 38 تواليًا، بتكثيف الغارات واستباحة المستشفيات وقصفها وحصارها، وقصف النازحين، واقتراف المجازر وجرائم الإبادة الجماعية، مع تصاعد عمليات التوغل البري من عدة محاور وسط مقاومة شرسة.

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