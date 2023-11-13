تفاصيل إستهداف الإحتلال بالقذائف لموكب إعلامي في جنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا باستمرار التصعيد عند الحدود الجنوبية للبنان ولم يوفّر وسائل الإعلام، فقد تم استهداف الموكب الإعلامي الذي كان يقوم بجولة في يارون من دون أن يصاب أحد بأذى وطلب إلى الإعلاميين مغادرة المنطقة بوصفها منطقة خطرة.

وأشار مراسلنا إلى أن الإعتداء الإسرائيلي كان مقصودا، وقد إستهدف مكان تواجد عدد من الصحافيين من بينهم فريق قناة الجديد في بلدة يارون ونجاتهم بأعجوبة.

وأوضح مرسلنا انه كان هنالك اجتماعا لكل مراسلي القنوات اللبنانية وغير اللبنانية الاعلامية مقابل مستشفى الشهيد صلاح غندور في بلدة بنت جبيل، وكان من المفترض تواجد مجموعة الاعلاميين لتغطيه القصف الاسرائيلي لمنازل المدنيين، حيث أنه وبمجرد وصولهم الى اول نقطة تم القصف على المنازل في وقت كانت قنوات عدة تغطي على الهواء مباشرة وبعد اقل من عشرة دقائق كان هنالك اول قصف مدفعي من دبابة ميركافا الاسرائيلية وعلى بعد أمتار قليلة.

ونوه مراسلنا الى تضرر سيارات الاعلاميين، حيث ادى القصف الى كسر الزجاج الامامي للسيارات وتضرر ابوابها، الا أنه من حسن الحظ لم يكن الاعلاميين متواجدين في سيارتهم حينها.

وكانت قد ندّدت نقابة المصورين الصحافيين بهذا الاستهداف، واضعة إياه ضمن سلسلة الاعتداءات المستمرة على الصحافيين، في لبنان كما في فلسطين المحتلة، من أجل حجب الحقيقة المتوحشة لإسرائيل، مطالبة مجدداً بمحاسبة وردع"إسرائيل" على جرائمها المتواصلة أمام المحاكم الدولية".

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