شاهد.. حصار إسرائيلي للمستشفيات والضحايا المدنيون إلى ارتفاع

العالم – خاص بالعالم

من تلك المستشفيات مستشفى الشفاء ،حيث دمر الاحتلال الإسرائيلي بالكامل مبنى قسم القلب ، بينما لا يزال عشرات آلاف النازحين والجرحى والمرضى عالقين.

منظمة أطباء بلا حدود اكدت ان خروج مستشفى الشفاء عن الخدمة سيزيد من المأساة في غزة، واضافت انها فقدت الاتصال منذ الاحد بطواقمها هناك، بينما توقعت وزارة الصحة الفلسطينية تضاعف أعداد القتلى بالمستشفى بسبب انقطاع الكهرباء..



هنا تطلق المسيّرات الإسرائيلية النار على كل ما يتحرك داخل مشفى الشفاء،بينما تعلن وكالة الانروا ان عملياتها الانسانية في غزة ستتوقف خلال الساعات القليلة المقبلة، في مستشفيات غزة لا يوجد مكان لإجلاء آمن للجرحى في وقت يتواصل فيه قصف الاحتلال الإسرائيلي.

صرخات اطفال ونساء وعمليات جراحية تتم على ضوء الهواتف النقالة والعالم الذي يسمي نفسه بالمتحضر يتفرج دون حراك..



وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اعلنت استشهاد مئات الاطفال والنساء، وفي المستشفيات،اطفال رضع يمضون شهداء بسبب انقطاع الكهرباء والدواء في صورة بشعة لما يرتكبه الاحتلال الاسرائيلي بحق المدنيين العزل.

هنا اصبحت الطواقم الطبية عاجزة عن العمل، والجثث بالعشرات لا يمكن التعامل معها أو دفنها.. اوضاع متفاقمة وصمت دولي بينما جيش الاحتلال الاسرائيلي يوغل اكثر في اجساد المدنيين قتلا وتشريدا ومجازر وهو يحاول يائسا التعويض عن خسائره في سلة اهداف فارغة.

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