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بالفيديو: ماذا عن اسقاط مسيرة للاحتلال في مخيم جنين

الأحد ١٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة قناة العالم في الضفة الغربية المحتلة ان المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين نشرت فيديو عن اسقاطها لطائرة مسيرة اسرائيلية، مشيرة الى استمرار المواجهات بين المقاومين والاحتلال في اطراف جنين ومخيمها.

العالم - فلسطين

وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في جنين: هناك بطولات حقيقية يسطرها المقاومون في مخيم جنين منذ اعوام ومنذ السابع من اكتوبر، وقد نشرت قبل ساعات كتيبة جنين فيديو عن تمكنها من اسقاط طائرة مسيرة للاحتلال خلال عدوانه الاخير على جنين.

واضافت: ان العدوان الاخير على مخيم جنين كان اكثر عنفا وقد استشهد 14 مواطنا خلاله، لكن هذا الفيديو يشدد على ان المقاومين في المخيم يظهرون قدراتهم على تدمير الاليات العسكرية والطائرات المسيرة.

واشارت الى ان المقاومة تحقق هذه الانجازات رغم انهم ومحاصرون في المخيم ولا يستطيعون التحرك بسهولة، مشيرة الى ان المواجهات مستمرة في البلدات المحيطة بجنين مع الاحتلال الاسرائيلي، وشهدت سقوط شهداء وجرحى.

وتابعت مراسلتنا ان الاحتلال اقتحم ايضا العديد من المدن والبلدات في الضفة الغربية مثل نابلس وطولكرم ورام الله، مشيرة الى ان اليوم شهد تصعيدا من قبل المستوطنين لاعتداءاتهم على الفلسطينيين خاصة في بلدة حوارة.

واوضحت ان هذه البلدة تشهد منذ سنين اعتداءات للمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، من حرق للمنازل وتهديم واعتداءات على المواطنين والمركبات المارة.

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