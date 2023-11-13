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شاهد ما تعنيه تهديدات نتنياهو في ظل عدم تحقيق جيشه لإنجاز عسكري

الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

بين مراسل العالم في القدس المحتلة أن آخر تصريحات بيني غانتس وزير الحرب الاسرائيلي السابق المعارض تضمنت:"أقول لأعدائنا في الشمال والرسالة هي لحزب الله والجنوب.. "نهايتكم اقتربت".

العالم خاص بالعالم

وأشار مراسلنا الى أن تصريحات غانتس بمعنى او بآخر هي تصريحات تعني عما يحصل الان بسبب الضغط الكبير تحديدا في الشمال، حيث ان جيش الكيان الاسرائيلي لليوم الثامن والثلاثين في عدوانه على غزة لم يحقق اي انجاز عسكري أو سياسي، وبفعل المقاومة العنيفة جدا في غزة.

وأضاف مراسلنا أن ما يواجهه الجيش في الشمال ايضا مع لبنان قد قلب حسابات قادة كيان الاحتلال الاسرائيلي بشان مدة الحرب على القطاع ، وفي ظل ما يواجهه من ضغط سواء على الشمال مع لبنان وفي قطاع غزة ايضا، اصبح الحديث اكثر عن النزول عن الشجرة، فهناك تصريحات لوزير الخارجية لدى الكيان قال فيها بان:" امامنا اسبوعين فقط بعد ذلك سنتعرض لضغط دولي كبير وتحديدا من قبل الادارة الامريكية".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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