دعوات لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ورفض إقامة مناطق أمنية فيها  

العالم – خاص بالعالم

فقد كشف قال وزير خارجية الكيان الإسرائيلي إيلي كوهين أن الضغط الدولي يزداد على تل أبيب لإنهاء الحرب، وقال ان للكيان أسبوعان للحسم قبل أن يصبح الضغط الدولي مؤثرا.

فيما اكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان انه لا يمكن الحديث عن أي مستقبل آخر في غزة الآن وينبغي التركيز فقط على وقف فوري لإطلاق النار.

الملك الأردني رفض خطط احتلال إسرائيل أجزاء من قطاع غزة أو إقامة مناطق أمنية داخل القطاع وقال إنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري أو أمني

السلطة الفلسطينية من جهتها ركزت على المساعدات حيث طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بـ 'إنزال المساعدات بالمظلات' على قطاع غزة



في السياق نفسه دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل إلى هدنات'ذات مغزى'في غزة وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى القطاع لضمان المحافظة على عمل المستشفيات مشيراالى ان الحاجة الملحة لتحديد الهدنات الإنسانية واحترامها.

هذا فيما سربّ موقع 'أكسيوس' الأميركي مذكرة موقعة من 100 موظف في وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية، تتهم الرئيس جو بايدن بنشر معلومات مضللة حول الحرب في قطاع غزة، كما تتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في القطاع المحاصر وتحث القيادة الأميركية على إعادة النظر في سياستها تجاه "إسرائيل" وتطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.



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