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38 يوما على المحرقة.. إصابات واعتقالات في يطا وقلقيلية ورام الله

38 يوما على المحرقة.. إصابات واعتقالات في يطا وقلقيلية ورام الله
الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

أصيب شابان بالرصاص الحي فجر اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يطا جنوب الخليل، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية، مدينة قلقيلية، واعتقلت شابا من منزله، وقد اندلعت الليلة الماضية ايضا مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية بدرس، غرب رام الله.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفاد "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر محلية قولها، إن مواجهات اندلعت في حارة الصرايعة وسط بلدة يطا، عقب اقتحام الاحتلال، ومداهمة مقر الجمعية الخيرية، ما أسفر عن إصابة شابين بالرصاص الحي في القدم.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت مقر الجمعية الخيرية بالبلدة، واستولت على الأجهزة الإلكترونية والحواسيب منها.

كما داهمت قوات الاحتلال خربة اصفي وفتشت عددا من المنازل ومساكن الكهوف التي تعود لعائلة مخامرة، واعتقلت الشاب أمير موسى مخامرة.

وفي قليقيلية، اقتحمت قوات من جيش الاحتلال حي الظهر في المدينة وحاصرت منزلا واعتقلت الشاب علاء دويري، كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وأضافت المصادر، أن شابا أصيب بشظية رصاصة في الفخذ برصاص قوات الاحتلال نقل على أثرها الى مستشفى درويش نزال الحكومي بالمدينة لتلقي العلاج حيث وصفت اصابته بالمتوسطة.

مواجهات مع الاحتلال في بدرس غرب رام الله

قبل ذلك، اندلعت الليلة الماضية مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية بدرس، غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للقرية، أطلق خلالها الجنود الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، تجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

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لحظة بلحظة.. 38 يوما على المحرقة.. إصابات واعتقالات في يطا وقلقيلية ورام الله

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