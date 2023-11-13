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ما لدينا يردعها بمجرد أن تعرفه&gt;&gt;

حزب الله: 'إسرائيل' تعرف أننا لم نستخدم كافة أوراقنا بعد

حزب الله: 'إسرائيل' تعرف أننا لم نستخدم كافة أوراقنا بعد
الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" في لبنان (كتلة حزب الله البرلمانية) النائب محمد رعد، " أننا لم نستخدم بعد أوراقنا.. وما لدينا يردعه بمجرد أن يعرفه".

العالم - لبنان

وفي كلمة له بمناسة "يوم الشهيد"، قال محمد رعد: "ان موقفنا مما يجري في غزة أعلناه وأكدناه رفضًا وإدانة وشجبًا واستنكارًا ومقاومة دفاعًا عن المظلومين وضغطًا على المعتدين حماية لوطننا وندفع ثمنًا تضحيات غالية أرواحًا ودماءً".

وأضاف النائب رعد: "نقدم سبعين قمرًا على مذبح الشهادة، إنما لندفع العدوان ونقول للعالم لا يكفي أن تقولوا للمعتدي توقف بل يجب أن تلزموه بالتوقف".

وتابع: "على العدو "الإسرائيلي" أن يتوقف لا بفعل خطاباتنا بل بفعل دمائنا، وسيتوقف هذا العدو عن عدوانه، وهو يعرف أننا لم نستخدم بعد أوراقنا.. وما لدينا يردعه بمجرد أن يعرفه".

وختم النائب رعد بالقول: "إذا ظن هذا العدو أن الدعم الدولي والغطرسة الدعائية التي تحضنه وتروج لعدوانه تنفعه في مواجهة أبطالنا ومجاهدينا الذين انبروا ليحموا بلدنا فهذا العدو سيكون حساب قمحه لا ينطبق مع حساب بيدره على الاطلاق".

المصدر: موقع العهد

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