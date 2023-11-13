بالفيديو.. جنود أمريكيون يقاتلون مع الاحتلال في حي النصر بغزة

العالم-فلسطين

وأوضح شهود العيان لقناة الجزيرة، أنهم شاهدوا بعض الجنود يضعون العلم الأمريكي على بزاتهم العسكرية ويتحدثون الإنجليزية خلال نزوحهم من منازلهم، لافتين إلى هناك عشرات الشهداء والجرحى في منازلهم وفي مستشفى مهدي بحي النصر وقوات الاحتلال ترفض وصول الإسعافات لهم.

ومنذ 38 يومًا، يشن الاحتلال الصهيوني حربا جوية وبرية وبحرية على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتقاع حصيلة المحرقة التي يشنها الاحتلال على القطاع، إلى (11,180) شهيداً، بينهم (4,609) أطفال، و(3,100) سيدة، منذ 7 أكتوبر الماضي.